산업차관 "국민생활 밀접·특정국 의존도 높은 품목, 관리대상에 포함할 것"

'공급망 안전 점검회의' 개최

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 정부가 일본 수출규제를 계기로 수립했던 관리품목을 확대개편하기로 했다. 기술난이도·대외의존도 중심의 기존 선정기준에 국민생활 밀접도와 특정국가 의존도 및 국내생산역량 등을 추가해 관리대상을 확대하겠다는 것이다.

11일 산업통상자원부는 박진규 제1차관 주재로 대한무역투자진흥공사(KOTRA)에서 '공급망 안전 점검회의'를 열고 이 같이 밝혔다.

점검회의에는 반도체·디스플레이·자동차·바이오·전지·철강·석유 등 주요업종 협·단체와 코트라, 한국무역협회, 한국무역보험공사, 한국수입협회, 한국광해광업공단 등이 참석했다.

이 자리에서 참석자들은 최근 글로벌 공급망 불안정성 속에서 '제2의 요소수 대란 방지'를 위해서는 긴밀한 민관협력이 필요하다는 점을 강조했다. 업종 협·단체는 기존 공급망 분석대상을 확대할 필요가 있다는 의견과 함께 가격급등 또는 수급애로 가능성이 있는 주요 품목에 대한 정부차원의 관심과 지원을 호소했다.

박 차관은 "일본 수출규제 이후 구축한 기존 공급망 분석·대응체계가 요소 등 생활과 직결된 범용제품에 대한 고려가 부족”했다는 점을 확인할 수 있었다"며 "국민 여러분께서 큰 어려움을 겪으신 만큼 이를 타산지석으로 삼아 철저한 공급망 관리체계를 구축할 수 있도록 노력하겠다"고 강조했다.

이어 그는 "중국 외 호주 등 10개국에서 요소 수입 프로젝트를 추진 중인데 이를 통해 최대 요소 3만t(차량용 1만t), 차량용 요소수 700만ℓ를 확보할 수 있을 것으로 기대된다"며 "이 물량이 조속히 들어올 수 있도록 면밀히 관리하겠다"고 말했다.

이와 함께 정부는 코트라에서 운영 중인 '해외 요소·요소수 수입 지원센터'를 중심으로 추가적인 해외 요소 물량을 발굴하는 한편, 산업부 내 설치된 '요소·요소수 해외태스크포스(TF)'를 중심으로 '해외 요소·요소수 수입 지원센터'의 활동을 지원하고 물류·통관애로 해소와 재정·세제지원 안내 등 요소 수급현황 전반을 관리해 나갈 방침이다.

산업부는 제2의 요소 수급난이 발생하지 않도록 기술난이도·대외의존도를 중심으로 선정했던 기존 338개 관리품목을 확대 개편하기로 했다. 요소처럼 첨단기술이 필요치 않은 범용품목이라 할지라도 국민생활에 밀접한 파급효과가 큰 품목이거나 특정국가 의존도가 높고 국내생산역량이 부족한 품목의 경우 관리대상에 포함시키는 식이다.

박 차관은 "요소 수급난이 다른 분야에서도 재발되지 않도록 철저히 공급망 위기에 대비해야 한다"며 "가격급등이나 수급애로를 겪고 있는 품목에 대해서는 관계부처와 함께 할당관세와 공공물량 비축 등 지원방안을 적극 강구해 나가겠다"고 말했다.

주상돈 기자 don@asiae.co.kr