류호정 "두 '아재' 후보 여성의 삶 공감 못해...당선 위해 시민 취사선택"

이재명·윤석열 여성 관련 공약 비판

[아시아경제 윤슬기 기자] 류호정 정의당 의원이 거대 양당 대선 후보들의 여성 관련 공약에 대해 "두 '아재' 후보는 끝내 여성의 삶을 공감하지 못했고, 당선을 위해 시민을 취사선택했다"라고 비판했다.

류 의원은 11일 자신의 페이스북에 글을 올려 "기득권 두당의 후보들이 건강한 여성주의를 정의하고, 무고죄 강화를 공약하다 급기야 페미니즘을 멈춰달라는 커뮤니티 글을 공유하기에 이르렀다"라며 이같이 말했다.

류 의원은 "우리 사회는 불평등하다"라며 "모든 고통과 절망, 아픔의 근원은 불평등이다. 불평등은 세대 편에서 청년 문제가 되고 성별 편에서 여성 문제가 되며, 지역과 고용형태 편에서 비수도권, 비정규직 문제가 되었을 뿐 본질은 같다"라고 설명했다.

그러면서 류 의원은 "엉뚱한 진단은 위험한 처방이 된다"라며 "국가 최고 권력의 주변에 나를 공격하는 언어만이 힘을 얻을 때, 위축될 수밖에 없는 여러분이 걱정"이라고 우려를 표했다.

이는 윤석열 국민의힘 후보와 이재명 더불어민주당 후보가 차례로 여성 가족부 명칭 변경과 개편 등을 대선 공약으로 내세운 데 대한 비판으로 보인다. 또 이 후보는 전날 '광기의 페미니즘을 멈춰달라'는 내용이 포함된 페미니즘 비판글을 공유해 논란이 되기도 했다.

한편 이 후보는 9일 자신의 페이스북에 글을 올려 "여성이라는 이유로 차별받아서는 안 되는 것처럼 남성이라는 이유로 차별받는 것도 옳지 않다"라며 "여성가족부를 평등가족부나 성평등가족부로 바꾸고 일부 기능을 조정하는 방안을 제안한다"라고 밝혔다. 윤 후보도 지난 10월 여성가족부를 양성평등가족부로 개편하고 관련 업무와 예산을 재조정하겠다는 공약을 내놨다.

