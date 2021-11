'촬영장 총격사고' 볼드윈, 징벌적 손해배상 피소

[아시아경제 조현의 기자] 영화 촬영 리허설에서 소품용 총으로 촬영감독을 쏴 숨지게 한 할리우드 배우 알렉 볼드윈이 소송을 당했다.

10일(현지시간) AP통신 등에 따르면 영화 '러스트' 조명 책임자 서지 스벳노이는 이날 미국 로스앤젤레스 법원에 볼드윈을 상대로 징벌적 손해배상 등을 청구하는 소송을 냈다.

볼드윈은 지난달 21일 뉴멕시코주 샌타페이에서 19세 뉴멕시코를 배경으로 한 서부 영화 러스트를 촬영하고 있었다. 그는 촬영 리허설을 하던 중 총을 발사했는데 맞은 편에 있던 촬영감독 헐리나 허친스이 총을 맞고 숨졌다.

스벳노이는 영화 제작자인 볼드윈뿐만 아니라 그에게 소품 총을 건넸던 조감독 데이브 홀스, 소품용 무기류 책임자인 해나 구티에레즈 리드 등 24명을 무더기로 제소했다.

그는 기자회견에서 "소품 총에 실탄이 있을 이유가 없었다"며 "볼드윈 등 제작진의 부주의한 행동과 과실 때문에 허친스가 숨졌다"고 밝혔다. 그러면서 "사건 며칠 전에도 총기류가 방치된 것을 목격했다"며 "제작진에 관리 소홀 문제를 경고했다"고 말했다.

숨진 허친스의 친구였던 스벳노이는 자신의 부탁으로 허친스가 러스트 촬영감독을 맡았다가 변을 당했다는 사실도 공개했다. 변호인은 "허친스 사망 사건은 원고를 영원히 괴롭힐 것"이라며 "원고는 허친스가 숨지는 것을 속수무책으로 지켜볼 수밖에 없었다"고 말했다.

