스튜디오산타클로스, 배급 영화 ‘강릉’ 박스오피스 1위

스튜디오산타클로스가 배급한 범죄 액션 누아르 '강릉'이 개봉 첫 날 동시기 개봉작 박스오피스 1위에 등극했다고 11일 밝혔다.

이번 박스오피스 1위 성과는 위드코로나 정책 시행 이후 개봉한 첫 한국영화로서, 마블 스튜디오 신작 ‘이터널스’와 함께 흥행에 나서며 향후 개봉을 앞두고 있는 한국 영화들의 흥행을 선도할 것으로 기대된다.

영화 ‘강릉’은 유오성, 장혁이 주연을 맡아 강릉 최대의 리조트 건설을 둘러싼 서로 다른 조직의 야망과 음모, 그리고 배신을 그려냈다.

거칠어진 시대에 낭만을 느낄 수 있는 범죄 액션 누아르 영화 ‘강릉’은 한국 정통 범죄 액션 영화의 진수, ‘친구’, ‘해바라기’, ‘신세계’ 등의 계보를 이어 클래식한 매력으로 한국판 누아르 장르의 향수를 불러일으킨다는 호평이 이어지고 있다.

스튜디오산타클로스 관계자는 “회사가 배급한 영화 ‘강릉’이 관객들의 기대에 힘입어 개봉 첫날 동시기 개봉작 박스오피스 1위라는 쾌거를 얻게 됐다”며 “위드코로나 수혜와 함께 긍정적인 신호탄을 쏘아올린 만큼 극적인 연출과 감동 요소로 위드코로나 시기 극장가를 대표할 흥행작이 될 것으로 기대한다”고 말했다.

한편 스튜디오산타클로스가 배급한 영화 ‘강릉’은 10일 개봉해 전국 극장에서 절찬 상영 중이다.

