함양군, 민원실 직원들 동절기 근무복 착용

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 함양군은 민원실 민원창구 직원들이 따뜻한 이미지의 동절기 근무복을 착용하고 민원인들을 맞이하고 있다고 11일 밝혔다.

통일된 따뜻한 근무복 착용으로 직원들은 소속감과 책임감은 물론 친절 및 봉사정신을 배가시키고 있으며, 민원인들에게는 편안하고 단정한 이미지와 행정 신뢰감을 높이고 있다.

근무복 착용과 함께 지난 8일 전 직원을 대상으로 친절응대 요령과 민원초기 응대 문제점 및 친절 5S 실천운동 참여, 코로나 19관련 생활 속 거리두기 이행철저, 청렴 실천 등을 주제로 자체친절교육을 실시하며 친절·봉사 행정을 다짐했다.

함양군 관계자는 “민원실을 업무를 위한 공간만이 아닌, 방문 민원인들 누구나 쉽게 다가와 쉴 수 있는 공간은 물론, 궁금한 사항은 언제든지 방문하여 문의할 수 있는 소통의 창구이니 부담 없이 찾아주시길 바란다”고 밝혔다.

