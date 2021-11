케이피에스, CTC 액체생검 진단 시장 진출

[아시아경제 장효원 기자] 케이피에스 케이피에스 256940 | 코스닥 증권정보 현재가 12,600 전일대비 150 등락률 -1.18% 거래량 28,202 전일가 12,750 2021.11.11 14:33 장중(20분지연) 관련기사 김성철 KPS 바이오사업부 대표, 보유 CB 전량 전환키로… "유방암신약 등 매출성장 기대"드디어 나왔다! “삼성전자-테슬라” 황금 수혜株!빅씽크 "美 디지털치료제 투자사 림빅스, FDA 긴급사용승인 받아" close 가 경희대학교 약학대학 최진우 교수팀과 함께 CTC(circulating tumor cell) 기반 액체생검(liquid biopsy) 진단 시장에 진출한다. 초정밀 OLED(유기발광다이오드) 디스플레이 공정장비 제조기술을 바탕으로, 차세대 진단 장비 시장까지 진출하겠다는 포석이다.

11일 케이피에스 바이오사업부는 CTC 분미 및 분리 기술 검토를 위해 사내 엔지니어를 중심으로 태스크포스(TF) 조직을 꾸렸다. 아울러 최진우 경희대 약대 교수팀과 'CTC 연구를 위한 자문 계약'을 맺고 공동 연구를 진행하기로 했다. TF 운영기간은 CTC 분리 자동화 플랫폼을 개발 완료하는 시점까지다.

CTC는 혈액을 떠다니는 암세포로, 암의 전이와 관계가 깊다고 알려져 있다. 암 환자의 약 90%가 전이로 사망한다. CTC 기반 액체생검은 나아가 조직생검이 어려운 환자들에게 꼭 필요한 진단법이다.

케이피에스의 사내 TF는 이재행 상무가 이끈다. 이 상무는 고려대학교에서 생명공학을 전공한 뒤 사노피아벤티스와 화이자의 항암제사업부를 거쳐 셀트리온제약 항암제사업팀을 구축한 바 있다. 지난해 케이피에스에 합류하기 전까지 글로벌 임상 및 컨설팅 기업 아이큐비아(IQVIA)에서 일했다.

또 암전이 과정에서 CTC의 다양한 특성들을 정확하게 파악하기 위해 최진우 교수팀과 공동연구를 수행한다. 최 교수는 암전이와 CTC 연구분야의 전문가로, 지난 10여년간 순환종양세포에 대한 연구결과를 영향지수(Impact factor) 10점 이상의 해외 SCI 저널(Cancer research, Journal of Hematology and Oncology, Small methods 등)에 잇따라 발표해왔다.

김하용 케이피에스 총괄대표는 "액체생검은 진단 그 자체도 중요하지만 신약 개발에도 중요한 역할을 할 것"이라며 "경희대 최진우 교수팀과 함께 액체생검 시장 진출을 위한 CTC 연구 분석에 나서는 동시에 추후 임상 전략 등을 주도할 수 있는 전문기업 인수도 검토 중"이라고 설명했다.

CTC 기반 액체생검은 DNA부터 단백질까지 암 유발 변이 파악뿐 아니라 반복적인 모니터링이 가능해 시장 규모가 커지고 있다.

글로벌 시장조사기관 그랜드 뷰 리서치(grand view research)에 따르면 전세계 액체생검 시장 규모는 2019년 10억6371만 달러에서 2027년까지 50억2746만 달러로 연평균 23.1%의 성장률을 기록할 전망이다. CTC의 경우 2020년 89억 달러 수준에서 2027년 239억 달러 수준(연평균 13.2%)으로 집계됐다.

장효원 기자