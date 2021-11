공정위 "대기업이 CVC 통한 유망 벤처기업 발굴 나서도록 제도적 장치 마련할 것"

공정위·중기부·금감원, 간담회 열고 업계 애로 청취

[세종=아시아경제 주상돈 기자] 대기업 등이 기업형 벤처캐피탈(CVC)을 통해 유망 벤처기업 발굴 지원에 적극 나설 수 있도록 공정거래위원회가 제도적 장치를 마련·운영하기로 했다.

11일 공정위는 중소벤처기업부와 금융감독원 및 대·중견 지주회사, 유관협회와 함께 서울 중구에 위치한 여신금융협회에서 간담회를 열고 이 같이 밝혔다.

그동안 일반지주회사는 금융회사인 CVC 보유가 금지됐으나, 코로나19로 인한 경기침체 등으로 벤처투자를 촉진할 필요성이 증대됨에 따라 지난해 12월 공정거래법 개정을 통해 CVC 보유가 예외적으로 허용됐다. 이에 이번 간담회는 개정 공정거래법 시행(12월30일)을 두달여 앞둔 상황에서 주요 제도개선 내용 및 각 부처·기관별 추진사항 등을 업계와 함께 공유하고, 업계의 건의·애로사항 등을 청취하기 위해 마련됐다.

이 자리에서 육성권 공정위 기업집단국장은 "혁신적이고 생산성 높은 벤처 분야를 활성화하고 대·중소기업 간 동반성장을 촉진하기 위한 전략적 투자자로서 CVC의 중요성이 부각되고 있으며, 한편으로는 부당한 지배력 확장의 수단으로 악용될 우려도 공존하는 상황"이라며 "공정위는 금산분리 완화에 따른 부작용이 없는지 꼼꼼히 모니터링하되, 대·중견 기업집단이 CVC를 통해 유망 벤처기업 발굴 및 성장 지원에 적극 나설 수 있도록 제도적 장치를 마련·운영하고, 업계와의 소통도 지속적으로 강화해나갈 계획"이라고 말했다.

창업투자회사·신기술사업금융회사 등록 및 관련 제도를 집행하는 중소벤처기업부와 금융감독원은 개정된 공정거래법이 벤처투자 활성화라는 소기의 목적을 달성할 수 있도록 적극 지원하겠다는 의사를 밝혔다.

양승욱 중기부 벤처투자과장은 "지속적인 벤처투자 생태계 활성화 노력으로 올해 3분기 누적 벤처투자 실적이 역대 최초로 5조원을 돌파하는 등 제2의 벤처붐을 이어나가고 있다"며 "투자심사 전문인력의 양성과 모태펀드를 통한 CVC와의 전략적 벤처투자 협력 등 다양한 지원책을 준비·추진하고 있다"고 설명했다.

공정위는 이날 간담회에서 제기된 다양한 의견들을 면밀히 검토해 향후 제도운영에 참고할 방침이다. 또 앞으로도 제도개선의 실효성 제고를 위해 업계와의 소통과 시장 모니터링을 지속해 나갈 계획이다.

