바닥 다지나…반등은 시도하는 코스피·코스닥

[아시아경제 이선애 기자] 11일 하락 출발한 국내 증시가 반등을 시도하는 모습을 보이고 있다. 코스피는 오후 들어 2910선 위로 올라섰고 코스닥은 소폭 상승 전환도 꾀하는 중이다. 미국발 인플레이션 우려로 투자 심리는 악화됐지만 외국인과 개인의 매수세에 반등 움직임이 나오고 있는 것으로 풀이된다.

이날 오후 2시 11분 기준 코스피지수는 전일 대비 0.59% 하락한 2912.89를 가리키고 있다. 이날 지수는 18.76포인트(0.64%) 하락한 2911.41 출발해 낙폭을 키운 뒤 서서히 회복하고 있다.

현재 유가증권시장에서 개인과 외국인은 각각 2209억원, 159억원을 사들이고 있다. 기관은 홀로 2456억원 매도 우위다.

코스피 약세업종은 섬유의복업(-3.30%), 의료정밀업(-3.01%), 건설업(-2.07%)이며, 강세업종은 서비스업(+1.79%)이다.

코스닥지수는 전일 대비 0.25% 오른 990.19를 기록중이다. 하락 출발했지만 장중 상승 전환을 시도하면서 반등세를 보이고 있다. 코스닥 강세업종은 디지털컨텐츠업(+4.59%), 종이·목재업(+4.52%), 화학업(+2.32%)이며, 약세업종은 운송장비·부품업(-2.40%), 정보기기업(-2.30%), 제약업(-2.22%)이다.

한지영 키움증권 연구원은 "G2발 인플레이션 악재로 국내 증시도 금리 변화에 민감한 성장주들을 중심으로 변동성이 확대되면서 하락 흐름을 보이고 있다"며 "현재 한국 증시는 그동안 신고가를 경신해왔던 미국 증시와 디커플링(탈동조화)을 보여왔으나, 미국 증시가 조정을 받으면서 같이 하락세를 보이는 커플링(동조화) 장세를 연출하고 있는 모습"이라고 진단했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr