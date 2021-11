KT "기지국 100% 복구 완료…영등포·구로구 서비스 정상화"

오후 1시 54분 기준…3시간 걸려

"서울시 수목작업 중 광케이블 건드려"

[아시아경제 차민영 기자] 서울시 영등포구와 구로구 일대 KT KT 030200 | 코스피 증권정보 현재가 30,550 전일대비 450 등락률 -1.45% 거래량 603,284 전일가 31,000 2021.11.11 14:32 장중(20분지연) 관련기사 KT "기지국 90% 복구…영등포·구로구 서비스 정상화"한화손보-KT, 통신·보험 데이터 기반 보험상품 개발KT, '디즈니+ 초이스' 요금제 출시…"론칭 기념 한달간 무료" close 기지국이 광케이블 파손으로 유·무선 통신 서비스 장애가 발생했지만 3시간여만에 100% 복구됐다.

KT는 11일 "이날 오후 1시 54분 기준 기지국이 100% 복구됐다. 통신 서비스도 정상 운영되고 있다"고 밝혔다.

이날 KT 서비스 장애는 오전 10시 50분께 서울 영등포구와 구로구 일대에서 발생했다. 서울시 도로변 수목작업에서 포크레인이 광케이블을 건드리면서 광케이블에 연결된 무선 서비스와 일부 기업 서비스에 영향을 미친 것으로 파악됐다.

관할부처인 과학기술정보통신부는 정보통신사고 위기경보 '주의'를 발령하고 재난경보 메세지를 통해 안내 문자로 KT 고객들에게 안내했다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr