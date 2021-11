日 10월 생산자물가, 전년동월대비 8.0%↑...40년만에 최대

[아시아경제 이현우 기자] 일본의 지난달 생산자물가지수(PPI) 상승폭이 전년동월대비 8% 증가한 것으로 나타나 40년만에 최고 상승폭을 기록했다. 미국과 중국에 이어 일본 역시 전세계적인 에너지대란과 공급망 위기 여파로 물가가 폭등한 것으로 나타나면서 각국 중앙은행의 긴축정책이 본격화될 것이란 우려가 확산되고 있다.

11일 일본은행(BOJ)는 일본의 10월 PPI가 107.8을 기록해 전년동월대비로 8.0%, 전월대비로는 1.2% 상승했다고 발표했다. 해당 상승폭은 1981년 1월 이후 40년만에 최대 증가폭을 기록한 것으로 집계됐다. 이로서 일본의 PPI는 8개월 연속 상승세를 이어갔다.

세부적으로는 목재가 전년동월대비 57% 급등했고 석유는 44.5%, 철광석 및 강철은 21.8% 올랐으며 비철금속도 31.4% 급등했다. 석유와 주요 원자재가격 급등으로 주요 제조업체들의 생산원가가 크게 높아진 것이 PPI 급등의 주 요인으로 작용한 것으로 풀이된다.

NHK는 BOJ 관계자의 말을 인용해 "국제유가가 매우 높게 형성돼 휘발유와 디젤 가격을 크게 인상시켰으며, 일본의 주력 제조업체들이 수입하는 철강, 합성고무, 구리와 알루미늄 등 원자재 가격도 크게 뛰어올랐다"며 향후 생산자물가 상승의 여파를 계속 예의주시할 것"이라고 보도했다.

