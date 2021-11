[아시아경제 박병희 기자] 트위터가 가상화폐팀을 꾸렸다고 주요 외신이 10일(현지시간) 보도했다.

트위터측은 트위터 가상화폐팀을 이끌 팀장을 영입했고 미래 가상화폐 전략도 마련했다고 밝혔다.

트위터의 잭 도시 최고경영자(CEO)는 열렬한 가상화폐 지지자다. 도시는 오랫동안 가상화폐를 트위터의 미래 성장동력으로 삼고 싶다고 말했다.

도시는 지난 7월 자신이 설립한 모바일 결제업체 스퀘어가 비트코인에 기반한 금융서비스 상품의 개발을 돕는 플랫폼을 구축 중이라고 밝혔다. 스퀘어는 지난해 10월 비트코인 4709개를 구매한 데 이어 올해 2월에도 3318개를 추가로 매입했다.

