마이데이터 시대 개편된 KB스타뱅킹…"한번에 다 되는 금융앱 첫단추 꼈다"(종합)

이영근 KB국민은행 개인뱅킹플랫폼부장 인터뷰

[아시아경제 박선미 기자] "내년 1월 본격적인 마이데이터 시대 개막을 앞두고 인터넷뱅킹과 모바일뱅킹을 완전히 분리했다. 8년 만에 전면 개편된 플랫폼 KB스타뱅킹은 은행 애플리케이션(앱)을 뛰어넘어 은행·증권·카드·보험 등 다른 금융 영역까지 아우르는 만능 금융앱의 첫 단추다."

흩어져있는 금융데이터를 한데 모아 맞춤형 금융서비스를 제공할 수 있는 마이데이터 시대에 대응해 은행권은 앞다퉈 금융 플랫폼 개발에 뛰어들었다. KB국민은행의 대표앱 개편을 총괄한 이영근 개인뱅킹플랫폼부장은 11일 아시아경제와의 인터뷰에서 개편된 KB스타뱅킹에 대해 "마이데이터 서비스에 최적화된 앱으로 무한한 확장성을 가질 수 있게 됐다"고 밝혔다.

국민은행은 기존 영업점 업무를 그대로 옮겨 놓은 인터넷뱅킹을 모바일뱅킹 형태로 전환했던 과거 인프라를 싹 바꿨다. 이 부장은 "KB스타뱅킹은 철저하게 분리된 모바일뱅킹 인프라를 갖추고 있어 변화에 능하다"며 "트렌드에 맞춰 어떠한 금융 서비스도 빠르고 효율적으로 장착시킬 수 있고 확장시킬 수 있다"고 설명했다. 고객 맞춤형 금융서비스 제공이 필요한 마이데이터 시대에 은행이 제공할 수 있는 서비스들을 앱 안에 담기 쉽게 인프라를 전면 개편했다는 것이다.

새 앱은 ‘고객 맞춤형’이 특징이다. KB금융 경영진이 이 부분을 직접 챙겼을 정도다. 이 부장은 앱 개편 과정에서 윤종규 KB금융지주 회장이 "1700만명이 이용하는 앱은 1700만개의 버전을 가질 수 있도록 고객 맞춤화 해야한다"고 누누이 강조했다고 전했다. 허인 국민은행장 역시 앱 사용자가 20~50대 연령대별로 고루 분포해 있는 특성을 살려 직접 사용자 측면에서 수시로 앱 내 각종 기능들을 체크하며 다양한 아이디어를 제시했다고 했다.

이 부장은 "KB스타뱅킹은 사용자가 자주 쓰는 기능들을 편집할 수 있고 일부 불필요한 것들은 숨길 수도 있으며, 필요할 수 있는 서비스는 앱이 알아서 맞춤형으로 제안할 수도 있다"고 했다.

KB스타뱅킹으로 KB금융 계열 금융사를 통한 자산관리를 한번에 할 수 있도록 접근성을 높인 것도 큰 강점이다. KB증권의 ‘이지 주식 매매’ 서비스, KB국민카드의 ‘KB 페이 간편결제’, KB손해보험의 ‘스마트 보험금 청구’ 등 KB금융그룹 6개 계열사의 핵심 서비스를 만날 수 있다.

이 부장은 "은행 앱 범위를 탈피했다"며 "금융규제 범위 안에서 앱 하나로 모든 금융거래를 가능할 수 있게 했다"고 강조했다. 플랫폼을 만드는 입장에서 금융당국의 규제는 아쉬운 부분이라고도 했다. 그는 "마이데이터 시대가 열리면서 금융 간 경계의 벽이 낮아지기는 했다"면서도 "금융소비자보호법 안에서 허용되는 금융상품 제공 범위에 제한이 있어 만능 금융 앱을 만드는데는 한계가 존재한다"고 토로했다.

이 부장은 KB스타뱅킹 개편 초기인 만큼 기존 사용자들이 새 앱으로 갈아타고 빨리 적응할 수 있도록 애로사항을 개선하는데 총력을 다할 방침이다. 그는 "기존 고객들이 개편된 앱에서 더 편리한 금융생활을 할 수 있도록 지원한 후에 신규 고객들의 접근성을 높이는 데에도 힘을 쏟을 계획"이라고 밝혔다.

새로운 KB스타뱅킹은 기존 앱을 업데이트하면 이용할 수 있다. 기존 KB스타뱅킹에 로그인하면 새로운 KB스타뱅킹 출시 안내 팝업창이 표출되며, 이를 클릭하면 안드로이드 사용자는 ‘플레이 스토어’, iOS 사용자는 ‘앱스토어’로 업데이트가 가능하도록 이동된다.

한편 KB국민은행은 이달 30일까지 개편을 기념해 ‘국민 원픽(One-Pick)’ 이벤트를 실시한다. 이벤트 대상은 KB스타뱅킹 업데이트 후 알림(Push) 동의 설정 고객이다. 신청 방법은 서비스 내용과 추첨 경품을 확인해보고 ‘가장 기대되는 뉴(New) 서비스’를 선택해 응모하면 된다. ▲‘맞춤 알림 서비스’를 선택한 1명에게는 제네시스 G80 ▲‘자동로그인 서비스’를 선택한 10명에게는 LG OLED EVO 65인치 ▲‘KB금융그룹 통합서비스’를 선택한 30명에게는 아이패드 프로 5세대 ▲‘자산관리 통합서비스’를 선택한 10만명에게는 스타벅스 쿠폰을 제공한다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr