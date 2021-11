화순군 ‘내년도 유기질비료 지원사업’ 추진

[화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자] 전남 화순군(군수 구충곤)은 ‘내년도 유기질비료 지원 사업’과 관련 화순 지역 생산업체 제품을 사용하는 농가를 우대 지원한다고 11일 밝혔다.

지역 업체가 생산한 제품을 사용하면 더 많은 지원금을 지원한다.

앞서 군은 지난해 지역 생산 제품 사용 농가를 우대 지원했었다.

유기질비료 우대 지원으로 지역 업체의 유기질비료와 가축분퇴비 농가 공급 물량이 전체 공급 물량 대비 ▲2020년 17% ▲2021년 53.8%로 36.8% 상승해 지역 경제 활성화에 이바지했다.

올해 지역 업체 생산 가능량의 45.8%만 공급돼 지역 자본의 관외 유출이 문제점으로 대두됐다.

이를 개선하기 위해 내년에도 지역 생산업체 제품 구입 농가에 보조금 정액분(1500원~1600원)에 더해 군비 보조금을 1포대당 300원 추가 지원한다.

이에 따라 군 생산업체 이외 제품 구입 농가에 대해서는 ▲보조금 정액분 지원 ▲벼 못자리상토 지원 사업 참여를 제한하기로 했다.

다만, 친환경농업을 장려하기 위해 친환경인증농가에 한해 유기농업자재 공시 등록 가축분특등급 제품은 군비 우대 지원한다.

이번 정책으로 지역 자본의 내부 순환으로 군 지역 생산업체 구매율을 높여 업체에서는 품질과 생산시설 개선을 통해 양질의 퇴비를 생산하고 농가는 고품질 퇴비를 공급받는 상생효과를 기대하고 있다.

내년도 유기질비료 지원 사업은 내달 8일까지 읍·면행정복지센터에 신청하면 된다.

자세한 사항은 농업정책과 친환경농업팀으로 문의하면 된다.

화순=아시아경제 호남취재본부 김지운 기자 rosaria0704@asiae.co.kr