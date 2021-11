[아시아경제 전진영 기자] 선거관리위원회는 ‘성남시장 집무실 조폭사진’을 근거로 이재명 더불어민주당 대선후보의 조폭 연루설을 제기한 시민단체를 허위사실 공표 혐의로 고발했다.

11일 경기선관위에 따르면 선관위는 지난 2일 수원지검 성남지청에 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의로 시민단체 대표 A씨에 대한 고발장을 접수했다.

A씨는 지난 9월 말 이 후보가 성남시장 재직 당시 조폭 국제마피아와 연관이 있다고 주장하며 ‘성남시장 집무실 조폭사진’을 공개했다.

선관위 관계자는 이날 통화에서 “후보의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 판단했다”고 밝혔다.

이 후보 측은 조폭 연루설에 관해 사진 속 인물은 일반인이라며 반박한 바 있다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr