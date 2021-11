대만 방문 美의원 대표단 '中 위협' 등 국방문제 협의

[아시아경제 조유진 기자] 내주 미·중 정상회담을 앞두고 미국 의원 대표단이 대만을 깜짝 방문해 증가하고 있는 중국의 군사적 위협 증가 등 국방, 안보 현안에 대해 논의했다.

11일 연합보와 중국시보 등 대만언론에 따르면 미국 의원 대표단은 전날 오후 대만 국방부 청사를 방문해 추궈정 대만 국방부장(장관)과 대만군 장성 등을 만났다.

방문단은 공화당 상원 소속의 존 코닌 의원, 마이크 리 의원, 토미 튜버빌 의원, 마이크 크레이포 의원 등 4명과 하원 의원 2명 및 보좌진, 미군 대령과 대위 각 1명 등 모두 13명인 것으로 알려졌다.

코닌 의원은 2019년 당시 대만에 80억달러(약 9조4000억원) 규모의 F-16 전투기 66대를 판매하는 법안을 추진한 바 있으며, 2032년까지 대만에 자금 지원과 차관을 합쳐 매년 20억달러의 군사 원조를 제공하는 내용의 대만전쟁억제법안을 공동발의한 6명 중 한 명이다.

이들은 1시간 동안 중국군의 위협과 인도·태평양 전략에서의 대만의 위치 등에 대한 브리핑을 청취하고 의견을 교환했다.

연합보는 소식통을 인용해 대만이 전시 상황에서 예비군 동원 업무를 담당하는 '국방부 전민방위동원서' 조직을 내년 1월 정식 출범시키기로 한 것과 관련해 이뤄졌다고 전했다.

미국은 이 조직 출범 과정에서 전문가 교류와 상호 방문, 소규모 부대 훈련 등을 통해 대만의 자기방어 능력 향상을 지원할 것으로 알려졌다.

집권 민진당의 한 관계자는 미 의원단의 이번 방문과 관련해 미국과 대만의 관계가 긴밀하다는 신호를 중국에 보내는 것이라며 미국의 대(對)대만 정책 기조가 '전략적 모호성'에서 '전략적 명료성'으로 나아가고 있음을 보여주는 것이라고 강조했다.

이번 미 의원 대표단의 대만 방문은 내주 조 바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 첫 화상 정상회담을 앞두고 이뤄졌다.

이에 대만 언론은 미 의원단의 방문과 관련한 논평이나 설명은 없다는 대만 국방부의 입장을 전하면서 양측 간에 어떤 의견이 오갔는지에 대해서는 알 수 없는 상황이라며 조심스러운 입장을 보였다.

일각에서는 미국측 방문단의 주요 의제가 민감한 주제인 '국방'에 초점을 맞추고 있어 지난 4월 크리스 도드 전 상원의원의 비공식 대표단과 지난 6월 미 공군 수송기를 이용한 미 상원의원단 등의 방문과 달리 비공개리에 움직이고 있다는 해석도 나온다.

한편, 중국은 미 의원들의 대만 방문에 항의하는 의미로 전날 군용기를 대만 서남부 방공식별구역(ADIZ)에 진입시키면서 무력시위를 벌였다. ADIZ에 진입한 중국 군용기는 J-11 전투기 2대, 젠-10 전투기 2대, KJ-500 조기경보기 1대, Y-9 전자전기 1대 등 6대라고 대만 국방부는 밝혔다.

