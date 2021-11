[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 진주시 진양호동물원과 연접한 편백숲에 힐링 쉼터가 조성됐다.

진양호동물원 주차장을 둘러싸고 있는 편백숲에 산책을 즐기는 시민과 공원을 찾는 관광객들을 위한 목재 데크로드와 쉼터를 만들었다.

편백숲 힐링 쉼터는 3억여원의 사업비로 지난 7월 착공, 진양호 후문에서 전망대 방향 숲 산책로와 진양호 동물원을 연결해주는 목재 데크로드 약 130m 구간으로 조성됐다.

구간에 피크닉 탁자와 의자 등을 갖추고 있어 시민들이 휴식을 즐기며 담소를 나눌 수 있는 힐링 쉼터 역할을 할 것으로 기대되고 있다.

이와 함께 최근 시민들이 많이 찾는 진양호 전망대 방향 숲 산책로를 따라 벚나무 가로수길을 조성, 70여종의 화목류를 식재해 사계절 꽃과 열매를 감상할 수 있도록 공사중이다.

