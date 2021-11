한남대-유럽문화예술학회, 학교 예술 강사 지원사업 학술대회

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 한남대가 유럽문화예술학회와 공동으로 ‘2021 학교 예술 강사 지원사업 학술대회’를 연다.

11일 대학에 따르면 학술대회는 ‘미래 문화예술교육의 실천과 전망’을 주제로 13일 한남대 56주년 기념관에서 진행된다.

학술대회는 한남대 변상형 예술문화교육사업단장의 기조강연을 시작으로 이상돈(전 대전시교육청) 수석교사의 ‘주제중심 문화예술교육을 위한 창의적 방법 탐구’, 김영순 광주문화재단 문화융합본부장의 ‘유럽 미디어아트 기관의 융합 교육현황과 특성’ 등 강연으로 채워진다.

또 고연정 문화예술교육자의 ‘포스트 코로나 시대 프랑스 박물관 교육법’, 서범석 한국문화예술교육진흥원 예술강사의 ‘미래 문화예술교육을 준비하는 예술강사 패러다임의 전환’ 등 발표와 문화예술교육자와 참가자 간의 토론도 함께 열릴 예정이다.

한남대 최장우 산학협력단장은 “학술대회는 포스트 코로나시대 문화예술교육 방향을 설정하고 미래교육을 준비하는 자리로 마련된다”며 “대학은 학술대회가 교육현장에 양질의 문화예술교육을 활성화하고 창의적 인재양성에 기여할 수 있도록 하겠다”고 말했다.

