美 국무장관 "러, 2014년 크림반도 강제병합 같은 군사도발 우려"

"美 정보당국, 러 군사활동 면밀히 모니터링 중"

"우크라이나 주권과 독립에 대한 美 공약은 확고"

[아시아경제 이현우 기자] 토니 블링컨 미 국무장관이 러시아를 향해 2014년 크림반도 강제병합 때와 같은 군사도발을 일으켜선 안된다고 경고했다. 블링컨 장관은 미국이 우크라이나 동부지역에서 러시아군의 전력증강을 경계하면서 미국이 모든 상황을 주시하고 있으며 우크라이나의 영토와 주권은 미국이 계속 보장한다고 강조했다.

10일(현지시간) CNN에 따르면 이날 블링컨 장관은 미국을 방문한 드미트로 쿨레바 우크라이나 외무장관과 회담을 나눈 뒤 가진 공동 기자회견에서 "러시아군이 최근 우크라이나 동부지역에서 벌이고 있는 통상적이지 않은 군사활동을 면밀히 주시하고 있다"며 "러시아가 2014년 크림반도 강제병합과 같은 심각한 실수를 다시 저지를 가능성을 우려하고 있다"고 경고했다.

이어 "과거 러시아가 군사적 개입을 정당화하기 위해 국경지대에서 도발을 만들어낸 행적을 알고 있으며 앞으로 도발이 발생한다면 그건 러시아의 소행일 것"이라며 "우크라이나의 안보와 영토 보전에 대한 미국의 약조는 철통같이 확고하다"고 강조했다.

블링컨 장관의 발언은 지난주 빌 번스 중앙정보국(CIA) 국장이 러시아 정보 수장인 니콜라이 파트루셰프 국가안보회의 서기를 만나 러시아-우크라이나 국경 상황 등을 논의한 뒤 나온 것이다. 당시 러시아 쪽은 국경 지역 군사력 증강을 부인하지 않은 것으로 전해졌다.

쿨레바 장관도 해당 기자회견에서 “공격적인 러시아를 제어하는 방법은 우크라이나는 강하다는 점을 러시아가 분명히 인식하게 만드는 것”이라며 “우크라이나가 서방세계 일원이라는게 의심할 여지가 없어질 때 러시아의 침략이 멈출 것”이라고 강조했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr