[초동시각]금융시장에서 벌어지는 상식과 다른 현상

[아시아경제 이광호 기자]금융당국의 대출 규제라는 명분 속에 상식과 다른 현상이 금융 시장에서 벌어지고 있다. 1금융권인 시중은행의 대출금리가 2금융권으로 분류되는 상호금융보다 더 비싼 상황이 연출되고 있는 것이다.

11일 기준 국민은행의 KB주택담보대출 변동금리와 고정금리는 각각 연 3.45~4.65%, 연 3.96~5.16%로 5%대 벽을 넘었다. 반면 2금융권인 새마을금고는 연 3.3~3.5%로 3% 초중반 선을 유지하고 있다.

많은 고객이 1금융권을 찾는 이유 중 하나는 2금융권보다 낮은 대출금리다. 하지만 최근 공식이 깨지면서 옛말이 된 셈이다.

청와대 국민청원 게시판에는 ‘가계대출 관리를 명목으로 진행되는 은행의 가산금리 폭리를 막아 주세요’라는 제목의 글까지 등장했다. 이날 오전 7시 현재 동참인원은 1만2882명에 달한다.

청원인은 "누구를 위한 대출규제"라며 "하루빨리 금융감독원에서 실태를 파악하고 금융위원회에서 정책을 내리든 금감원에서 제재를 가하든 조치를 취해달라"고 호소했다.

하지만 금융당국은 가계부채 관리를 내세워 대출금리 급등을 묵인하고 있다. 고승범 금융위원장은 지난 3일 보험업계 최고경영자(CEO) 간담회 직후 ‘최근 금리 인상으로 예대마진이 늘고 은행권의 이득이 국민들의 이자 부담에서 나온다는 비판이 있다’는 취재진 질문에 "앞으로 금리 인상 가능성을 생각하면 예대마진(예금금리와 대출금리 차이)이 확대되는 그런 시대가 계속될 수 있을 것"이라고 했다. 고 위원장의 발언은 은행들의 대출금리 인상을 눈감아주겠다는 뜻으로 읽힌다.

정은보 금융감독원장도 이달 9일 은행장과 간담회를 마친 뒤 ‘은행의 대출금리가 상호금융보다 높아지는 금리 역전현상’을 묻는 취재진의 질문에 "금리는 시장에서 결정되는 가격"이라며 "다만 감독 차원에서는 신중하게 모니터링을 하고 있다"고 선을 그었다.

은행들 역시 금융당국의 지침에 맞춰 대출량을 조절하려면 금리를 올릴 수밖에 없다고 항변한다. 우리 경제의 뇌관인 가계부채의 위험성을 줄이기 위한 관리가 어느때보다 시급한 것은 강조할 필요가 없다. 그러나 지나친 대출 규제나 은행들의 마구잡이식 가산금리 인상에 따른 피해는 영세 자영업자와 소상공인, 서민과 취약계층에 집중된다.

‘대출 보릿고개’는 당분간 지속될 전망이다. 이달 25일 열리는 한국은행 금융통화위원회에서 기준금리는 0.25%포인트 오른 1% 조정이 유력하다. 또 내년 3월 대통령 선거와 이주열 한은 총재의 퇴임 일정이 맞물려 한 차례 더 인상될 것이란 예상도 나온다. 기준금리가 내년 말까지 1.5~1.75%까지 상승할 것으로 보는 시각도 적지 않다. 향후 미국 연방준비위원회(Fed)의 테이퍼링(자산매입 축소) 등을 고려하면 시장금리는 계속 오를 가능성이 크다.

정부, 민간, 금융소비자 모두 노력해야 하는 어려운 시기다. 금융당국은 합리적인 대출금리 체계가 시장에서 작동되고 있는지, 실수요자들의 어려움은 없는지 세심히 살피고 개선책을 마련해야 한다. 은행들은 역대급 초호황실적에 매몰되지 말고, 영세 자영업자와 소상공인, 취약계층 등을 지원할 수 있는 방안을 모색하는 것이 바람직하다. 금융소비자들도 불필요한 대출은 상환하고 관리하는 노력이 필요한 때다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr