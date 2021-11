[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 롯데백화점 광주점 2층 더바디샵 매장에서 겨울철 건조해지기 쉬운 피부를 관리할 수 있는 다양한 보습 관리 제품을 선보이고 있다. 12~13일 전 품목 30% 할인된 가격에 판매하는 멤버십데이 행사도 진행한다.

