그리스 최대선사 3세 회장의 첫 선박, 대우조선이 만든다

대우조선해양, 그리스 안젤리쿠시스그룹 LNG선 수주

[아시아경제 최대열 기자] 대우조선해양 대우조선해양 042660 | 코스피 증권정보 현재가 23,750 전일대비 100 등락률 -0.42% 거래량 221,306 전일가 23,850 2021.11.11 14:20 장중(20분지연) 관련기사 대우조선해양, 4867억 규모 LNG 운반선 2척 수주 계약韓 조선, 세계 수주 1위 탈환…신조선가 12년 만에 최고대우조선, 업계 최초 혼합현실(MR) 기반 함정 통합 플랫폼 개발 close 은 액화천연가스(LNG)운반선 2척을 4867억원에 수주했다고 11일 밝혔다. 발주처는 그리스 최대 해운사인 안젤리쿠시스그룹 산하 마란가스로 옥포조선소에서 건조해 2024년 하반기 인도키로 했다.

이번 계약에는 추가 옵션물량 2척이 포함됐다. 17만4000㎥급 대형 선박으로 이중연료 추진엔진(ME-GI)과 고도화된 재액화설비가 실린다. 온실가스 주범인 메탄배기가스의 대기 방출을 줄여 배출규제에 대응할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

선주인 안젤리쿠시스그룹은 1994년 처음 대우조선과 거래한 후 이번 계약까지 선박 112척을 발주했다. 조선·해운시황이 나빴던 2015년 이후에도 36척을 주문했다. 대우조선해양 관계자는 "이번 프로젝트는 안젤리쿠시스 그룹의 3세대인 마리아 안젤리쿠시스가 올해부터 그룹의 새 회장을 맡으면서 첫 신조 프로젝트로 발주했다"며 "두 회사의 신뢰관계를 더 공고히 할 수 있는 상징적인 프로젝트로 큰 의미가 있다"고 말했다.

한편 대우조선해양은 올해 컨테이너선 20척, 초대형원유운반선 11척, 초대형액화석유가스(LPG)운반선 9척, LNG운반선 9척, WTIV 1척, 잠수함 1척, 해양플랜트 2기 등 총 53척(기), 금액으로는 91억9000만달러치를 수주했다. 올해 목표치 77억달러 대비 119%를 달성했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr