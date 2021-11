촬영 현장의 생생한 모습 담아

[아시아경제 박선미 기자] KB국민은행은 지난 9월 말 공개한 ‘KB와 에스파(aespa) 만남’ 영상촬영 현장의 모습을 담은 메이킹 영상을 공개했다고 11일 밝혔다.

이번 영상은 허인 KB국민은행장과 에스파가 함께 촬영해 화제를 일으켰던 ‘KB와 에스파 만남’ 촬영 현장의 생생한 모습을 담았다. 영상에서는 볼 수 없었던 촬영장의 비하인드 컷, 영상 제작 과정, 인터뷰 영상 등을 담아 또 다른 재미를 선사한다. KB국민은행 유튜브 채널에서 영상을 시청할 수 있다.

KB국민은행 관계자는 “에스파는 특유의 밝은 에너지와 다채로운 매력으로 촬영 현장의 분위기를 화기애애하게 이끌었다”며, “이달 하순경 공개될 Z세대를 위해 새롭게 개편되는 ‘리브(Liiv)’ 광고 영상도 기대해 달라”고 전했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr