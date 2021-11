[아시아경제 공병선 기자] 한국거래소는 오는 17일 서울 사옥에서 ‘코스닥의 새로운 시장구조 도입을 위한 세미나’를 개최한다고 11일 밝혔다.

이번 세미나에선 한국거래소와 자본시장연구원이 함께 코스닥시장의 세그먼트 구조 도입 필요성 및 방향 등에 대해 주제 발표를 한다.

학계뿐만 아니라 투자은행(IB), 상장기업 및 유관협회, 투자자 등 다양한 분야의 전문가들이 이번 세미나에 참가해 심도 높은 논의를 진행할 예정이다. 유튜브 채널과 메타버스 플랫폼 등을 통해서도 세미나 시청이 가능하다.

거래소 관계자는 “이번 세미나에선 코스닥시장 본연의 모험자본 기능을 확대하고 시장의 질적 성장을 추구하기 위한 새로운 시장구조 도입에 관해 논의할 것”이라며 “이번 시장제도 개편이 코스닥 기업의 가치와 위상을 제고하고 코스닥의 브랜드 가치를 향상시키는 계기가 될 것”이라고 말했다.

