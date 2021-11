신한금융투자, ‘새로워진 투자플러스 이슈진단 리뷰 이벤트’ 진행

[아시아경제 이민지 기자] 신한금융투자는 투자플러스 서비스 개편을 기념해 ‘새로워진 투자플러스 이슈진단 리뷰 이벤트’를 진행한다고 11일 밝혔다.

투자플러스는 빅데이터를 활용한 투자정보 구독 서비스로 이슈진단 서비스는 업계 최다 21가지의 공시정보 서비스를 모바일 앱 신한알파에서 실시간으로 확인할 수 있는 서비스이다. 투자플러스 이슈진단 서비스는 이번 개편을 통해 내가 보유하고 있는 종목과 공모주에 대한 공시 알림을 받아볼 수 있다.

이번 이벤트는 이슈진단 서비스에 대해 의견을 등록하거나 이슈진단 알림 설정을 한 고객을 대상으로 202명을 추첨해 경품을 증정한다. 의견을 등록한 고객에게 노트북, 1만원 상당의 주식 페이백 쿠폰, 커피 기프티콘을 증정한다. 당첨자 중 신한알파 앱 리뷰도 작성한 고객은 3만원 상당의 주식 페이백 쿠폰을 추가로 증정한다. 또한, 알림 설정을 한 고객 중 50명을 추첨해 커피 기프티콘을 증정한다.

투자플러스 이슈진단 서비스는 신한알파에서 무료로 가입할 수 있고, 이번 이벤트는 11월 19일까지 총 2주간 진행한다. 이벤트에 대한 자세한 사항은 신한알파에서 확인할 수 있다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr