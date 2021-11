삼정KPMG "위드 코로나 시대...기업 벤처링 구축 통한 상생 관계 필요"

[아시아경제 박지환 기자] 위드 코로나(단계적 일상 회복) 시대를 맞이해 기업들이 기업 벤처링을 구축해 상생 관계를 구축하는 등 새로운 경영전략을 수립해야 한다는 제언이 나왔다.

삼정KPMG는 11일 보고서를 통해 "개방형 혁신을 추구하기 위해 이종 산업 간 협업 기회를 모색하고, 기업주도형 벤처캐피탈(CVC) 설립, 벤처캐피탈(VC) 협업 등 다양한 외부 주체와 협력할 수 있는 기업 벤처링 구축이 필요하다"고 강조했다.

기업 벤처링은 대기업 등이 신사업 발굴과 혁신 등을 위해 성장 가능성이 있는 중소벤처기업이나 스타트업기업을 발굴·육성하는 것을 말한다. 산업 간 경계가 모호해지는 '빅블러'가 가속화하고 있고, 기업과 산업, 국가를 넘어 협력하는 '하이퍼 코퍼티션' 시대를 맞이해 변화에 민첩하게 대응하는 시도가 필요하다는 설명이다. 특히 이 과정에서 리스크를 줄이기 위해서는 외부와의 협력이 중요하다고 강조했다.

소비자 니즈 변화를 선제적으로 파악해 대응하는 고객 중심 경영 전략을 수립하는 것도 위드 코로나 시대의 새로운 경영전략으로 꼽혔다. 비대면 소비 수요가 늘면서 오프라인 채널이 위기를 맞이했고, 기업들은 디지털 전환을 통해 온라인·모바일·비대면 시장에서 새로운 활로를 개척하고 있다는 진단이다. 보고서는 기업이 기존에 보유한 역량과 디지털 기술의 접목을 통해 판매 채널과 서비스, 제품 다변화를 모색할 필요가 있다고 강조했다.

전사적 차원에서 디지털·그린 전환 전략을 마련하고, 관련 신사업에 투자에 나설 필요성도 언급됐다. 선제적 디지털 전환과 탄소 중립 대응 미비 시 기업 경쟁력이 약화할 수 있고, 전방위적 세금 부담 증가 등 사업 불확실성이 커질 수 있기 때문이다.

삼정KPMG 경제연구원은 "위드 코로나 시대에는 빠르게 변화하는 소비자들의 행동변화를 살피고 고객중심적 경영전략 수립에 나서야 한다"며 "자사가 보유한 기존 역량과 디지털 기술의 접목을 통해 판매 채널 및 서비스?제품 다변화를 모색해야 한다"고 밝혔다.

