[아시아경제 장세희 기자]올 9월 시중 유동성이 3500조원을 돌파했지만 증가폭은 전달보다 줄어든 것으로 나타났다.

주택담보대출 가계의 수요와 금융기관의 중소기업 정책지원, 회사채 발행을 위한 기업의 자금수요가 지속됐으나 대형 공모주 청약자금 일부가 회수되면서 기타금융기관 유동성은 감소세로 돌아섰다.

11일 한국은행이 발표한 '2021년 9월중 통화 및 유동성 동향'에 따르면 지난 9월 시중 통화량을 나타내는 광의통화(M2·평잔)는 3512조1000억원으로 전월대비 0.5%(17조4000억원), 전년동월대비 12.8%(393조1000억원) 늘었다.

한편 전월대비 통화량 증가 규모는 사상 최대를 기록했던 지난 8월(+50조5000억원)에 비해 크게 축소됐다.

