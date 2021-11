이마트, 3분기 매출 6조 돌파…분기 사상 최대(종합)

"국민지원금 사용처 제한 여파" 3분기 영업익은 1086억…28.2%↓

할인점 경쟁력 강화로 기존점 5분기 연속 신장

SSG닷컴 총거래액 28% 성장, 시장 평균 상회

[아시아경제 김유리 기자] 이마트가 올해 3분기 연결기준 매출액 6조원을 넘어서며 분기 사상 최대 매출을 달성했다. 영업이익은 지난 9월 지급된 국민지원금 오프라인 사용처 제한 등의 영향으로 전년 동기 대비 감소했다.

이마트는 11일 3분기 매출액이 6조3119억원을 기록, 전년 동기 대비 6.8% 증가했다고 공시했다. 이마트 분기 매출이 6조를 돌파한 것은 이번이 처음이다. 1~3분기 누계 매출은 10.8% 증가한 18조724억원이다.

영업이익은 1086억원으로 전년 동기 대비 28.2% 줄었다. 지난 9월 지급된 국민지원금 오프라인 사용처 제한이 연중 가장 대목인 추석 행사에 영향을 미치면서 3분기 영업이익 감소에 영향을 미쳤다는 분석이다. 1~3분기 누계로는 2395억원을 달성, 3분기 만에 2020년 연간 영업이익인 2371억원을 넘어섰다.

사업부별 실적을 살펴보면 할인점은 기존점(전년 동기 이후 신규 오픈 점포를 제외한 점포)이 1.6% 신장하며 5분기 연속 신장을 이어갔다. 2분기 8.3%에 비해서는 둔화됐으나 9월을 제외한 7~8월 기존점 신장률은 7.8%로 상반기와 유사한 수준이다.

트레이더스 매출액은 전년 동기 대비 13.0% 신장한 9053억원, 영업이익은 9.5% 감소한 268억원이다. 전문점은 노브랜드의 안정적인 수익 기여와 점포 효율화 등으로 영업손실 32억원을 기록, 전년 동기 대비 4억원 개선됐다. 매출액은 3124억원으로 1% 감소했다.

주요 연결 자회사들 역시 외형 성장을 이어갔다. 특히 온라인 사업의 외형이 크게 증가했다. SSG닷컴의 3분기 별도 총거래액(GMV)은 28% 신장한 1조4914억원으로 시장 평균을 웃돌았다. 1~3분기 누적 총거래액은 20% 증가한 4조720억원이다. 영업손실은 전년 동기 대비 351억원 증가한 382억원을 기록했다. 회사는 "대부분 전국 단위 물류 인프라 확충과 IT 인력 확보, 신규 고객 유치 등 고객 기반 확대를 위한 투자 영향"이라며 "플랫폼 서비스 경쟁력 제고를 위한 장기적 관점에서의 비용 집행이 이뤄졌다"고 말했다.

W컨셉의 3분기 총거래액은 40% 신장한 739억원, 1~3분기 누적 총거래액은 33% 신장한 2058억원이다. 신세계TV쇼핑은 매출이 전년 동기 대비 7% 증가한 701억원을 기록했으며 영업이익은 10.3% 감소한 70억원을 기록했다. 신세계푸드는 외식사업 효율화 등의 영향으로 매출이 7% 늘어 3432억원을 기록했고, 영업이익 역시 소폭 증가해 64억원을 나타냈다.

이마트24 매출은 16.5% 증가한 5178억원, 영업이익은 170.6% 증가한 46억원으로 2분기 연속 흑자를 기록했다. 점포 수는 192개 증가한 5701개점이다.

조선호텔앤리조트는 코로나19 영향 완화로 매출은 114.2% 증가한 841억원, 영업손실은 86억원 개선된 60억원을 기록했다.

이마트 관계자는 "이마트가 어려운 환경 속에서도 3분기 매출 증대를 이어갔다"며 "앞으로도 온·오프라인 고른 성장을 통해 외형 확장을 이어나갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr