수려한 합천팀, 리그 우승 노린다…KB바둑리그 출범식 개최

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 합천군은 11일 오전 합천군청 소회의실에서 2021-2022 KB바둑리그 ‘수려한 합천팀’ 출범식을 가졌다.

출범식에는 문준희 군수, 김해은 체육회장, 김윤곤 바둑협회장, 양재호 한국기원 사무총장, 백성호 9단과 수려한합천 선수단 등이 참석해 출범식을 축하했다.

수려한 합천팀은 2019년 첫 출범을 시작으로 현재 3년째 리그에 참가 중이며, 2019-2020시즌 6위, 2020-2021시즌 4위, 그해 포스트시즌에 진출해 4위의 성적을 거뒀다.

이번 시즌에는 1 지명 박정환 9단을 제외한 7명의 선수를 선수선발방식을 통해 새롭게 영입하며 선수 구성을 마쳤으며, 탄탄한 선수 구성으로 리그 우승을 노린다.

문준희 합천군수는 “수려한 합천팀 모두가 힘을 합해 원팀으로 이번 시즌 최고의 팀이라는 찬사를 듣는 팀이 되기를 바란다”면서 “합천에는 많은 명산이 있는데, 산의 좋은 정기가 선수들에게 전달되어 올 시즌 좋은 성적을 내시길 바란다”고 말했다.

