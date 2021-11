농협은행, ESG 기후리스크관리 웨비나 개최

[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 11일 리스크관리 및 여신 업무 관련 직원들을 대상으로 'ESG(환경·사회적 책임·기업지배구조) 기후리스크관리 웨비나'를 개최했다고 밝혔다.

이번 웨비나에서는 세계적인 종합 회계·재무·자문 그룹인 KPMG의 ESG 전문가를 초청해 진행했다. 국내외 금융기관에 활발히 도입되고 있는 ESG 동향을 살펴보고, 기후변화에 따른 리스크 발생 배경과 주요 이슈를 알아보는 시간을 가졌다.

주요 내용으로는 ▲기후변화 관련 재무정보 공개 협의체의 배경과 요구사항 ▲기후리스크 평가 및 주요 이슈 ▲신용평가모형·금리·한도 활용방안 ▲ESG 기후리스크관리 금융기관 도입사례 등이다.

반채운 리스크관리부문 부행장은 “기후리스크는 금융기관이 고려해야 하는 필수 요소가 되었으며, 금융업무의 모든 프로세스에 반영되어야 한다”며 “이번 세미나를 통해 기후리스크에 대한 인식을 제고하고 농협은행이 친환경경제로의 전환을 촉진하는 선도 금융의 역할에 기여하고자 한다”고 말했다.

