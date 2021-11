대법, '총선 앞두고 금품 살포' 황주홍 전 의원 징역 2년 확정

[아시아경제 김대현 기자] 총선을 앞두고 금품을 제공해 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겨진 황주홍 전 의원이 대법원에서 실형을 확정받았다.

11일 대법원2부(주심 천대엽 대법관)는 공직선거법 위반 혐의로 기소된 황 전 의원의 상고심에서 징역 2년을 선고한 원심을 확정했다고 밝혔다.

앞서 황 전 의원은 지난해 2~4월 21대 총선을 앞두고 선거구민들에게 33차례에 걸쳐 총 7710만원의 금품을 제공한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다. 그는 지난해 6월 검찰이 자택을 압수수색하는 등 수사에 착수하자 연락을 끊고 잠적했으나 결국 검거됐다.

1·2심은 징역 2년을 선고했다. 1심 재판부는 "피고인은 금품 수수자가 부인하는 범죄 부분만 선별적으로 부인하고 있다"며 "다른 후보도 농촌 지역 국회의원 선거에서 금품을 제공하는데 이 사건 범행의 수사가 시작된 것은 '불운'이라고 표현하는 등 진지한 태도로 반성하는지 의문이다"고 질책했다.

다만 선거법상 이익 제공이 금지된 자원봉사자들에게 돈을 주고 벌교읍에 유사 선거사무소를 설치한 혐의는 증거 부족 등을 이유로 무죄 판결했다.

대법원도 이 같은 판단이 옳다고 봤다. 재판부는 "원심은 공직선거법 제89조 1항의 '유사기관'에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다"고 밝혔다.

한편 황 전 의원은 지난해 총선 당시 민생당 현역 후보로 전남 강진·장흥·보성·고흥 선거구에 출마했다가 낙선했다.

