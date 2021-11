'뇌물수수' 김연창 전 대구시 부시장, 징역 5년 확정

[아시아경제 배경환 기자] 재임시 억대 뇌물을 받은 혐의로 재판에 넘겨진 김연창 전 대구시 경제부시장에게 징역 5년이 확정됐다.

11일 대법원 2부(주심 민유숙 대법관)는 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(뇌물) 혐의로 기소된 김 전 부시장의 상고심에서 징역 5년을 선고한 원심을 확정했다. 벌금 1억1000만원, 추징금 1억900여만원도 유지됐다.

지난 2011년 2월부터 2018년 8월까지 대구시 경제부시장으로 재직했던 김 전 부시장은 대구시가 추진한 연료전지 사업과 관련해 한 풍력발전업체 관계자에게서 업무 편의 청탁과 함께 1억여원을 받은 혐의를 받았다. 특히 자신의 친척을 연료전지 사업 특수목적법인에 직원으로 취업시키고 2016년 유럽 여행 경비를 업체 관계자가 대납하도록 한 혐의도 있다.

앞서 1심은 징역 5년, 벌금 1억1000만원을 선고하고 추징금 1억948만원을 명령했다. 2심 역시 1심 판단을 유지했다. 2심 재판부는 "공무원이 수수 또는 약속한 금품에 직무행위 대가로서 성질과 직무 외의 행위로서의 성질이 불가분적으로 결합한 경우에는 수수 여부 또는 약속한 금품 전부가 불가분적으로 직무행위에 대한 대가로서의 성질을 가진다"고 판시했다.

이날 대법원 역시 김 전 부시장과 검찰 측 상고를 모두 기각하고 원심 판결을 확정했다.

배경환 기자 khbae@asiae.co.kr