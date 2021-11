대전시, 월드컵경기장 6배 '누락재산' 공유재산대장 등록

[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 대전시는 공유재산 실태조사를 통해 109만㎡ 규모(대전월드컵경기장 6배)의 누락재산을 찾아내 공유재산 관리대장에 등재했다고 11일 밝혔다.

누락재산은 소유권은 시가 가지고 있지만 재산 관리대장에 등재되지 않아 활용·관리 및 통계보고에 누락되는 등 관리되지 않는 공유재산이다.

시는 ?한국지방재정공제회 실태조사 지원 공모사업?에 2년 연속 선정돼 정밀 드론촬영 및 실태조사를 벌여 관리되지 않는 공유재산을 발굴하고 자료를 정비해 누락재산이 공유재산 관리대장에 등재될 수 있게 했다.

이번에 발굴된 재산은 도시개발사업 완료 후 사업시행자로부터 무상귀속, 기부채납 받은 도로, 공원 등 기반시설 공유재산이 대부분이며 현장조사 및 관련부서 의견을 수렴해 재산관리 부서를 지정, 새로운 행정재산으로 활용·관리하게 된다.

이와 함께 시는 최근 도시개발사업 구역지정 시 공유재산 토지확보동의에 대한 업무 이원화 사업시행자의 혼선을 개선하고자 ?의사결정지원시스템?도입하는 등 투명하고 효율적인 공유재산 관리가 이뤄질 수 있도록 업무혁신을 추진하고 있다.

정해교 시 도시주택국장은 “이번 누락재산 발굴과 공유재산 등록은 혁신협업으로 체계적 공유재산 관리 기틀을 마련했다는 점에서 의미를 갖는다”며 “시는 앞으로도 공유재산관리의 효율성과 투명성을 높일 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

