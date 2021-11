[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 거창군은 군청 대회의실에서 제2기 거창군 자치분권협의회 위촉식을 개최하고 위원장, 부위원장 선출 및 자치분권에 대한 이해를 도모하는 시간을 가졌다고 11일 밝혔다.

거창군 자치분권협의회는 조례에 근거하여 설치된 자문기구로 언론, 정당, 사회단체, 주민자치회, 군의원 등 분야별 인사 19명을 위촉하고 당연직 1명을 포함해 총 20명으로 협의회를 구성했다.

구인모 군수는 “저출산·고령화와 지역불균형이 심화하는 이때 자치분권협의회의 활발한 활동을 통해 지방자치를 강화하고 지방분권의 나아갈 길을 밝혀주는 데 큰 역할을 다해 줄 것”을 당부했다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr