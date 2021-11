[아시아경제 박지환 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 3,000 등락률 -1.86% 거래량 89,712 전일가 161,000 2021.11.11 13:44 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 3분기 영업익 1086억...전년 동기比 28.2% ↓이마트, 3분기 영업익 1086억…전년동기比 28.2%↓이마트, 이베이코리아 지분 인수 이사회 승인 close 는 서울시 성수동 본사의 토지 및 건물을 1조2200억원에 매각한다고 11일 공시했다.

거래 상대방은 미래에셋자산운용·크래프톤 컨소시엄이다.

처분 금액은 자산 총액의 5.46%에 해당한다. 처분 일자는 오는 18일이다.

