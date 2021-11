[아시아경제 김유리 기자] 이마트 이마트 139480 | 코스피 증권정보 현재가 158,000 전일대비 3,000 등락률 -1.86% 거래량 89,611 전일가 161,000 2021.11.11 13:44 장중(20분지연) 관련기사 이마트, 3분기 영업익 1086억...전년 동기比 28.2% ↓이마트, 1조2200억에 성수동 본사 매각이마트, 이베이코리아 지분 인수 이사회 승인 close 는 올해 3분기 연결기준 영업이익이 1086억원으로 전년 동기 대비 28.2% 줄었다고 11일 밝혔다.

지난 9월 지급된 국민지원금 오프라인 사용처 제한이 연중 가장 대목인 추석 행사에 영향을 미치면서 3분기 영업이익 감소에 영향을 미쳤다는 분석이다.

같은 기간 매출액은 6조3119억원을 기록하며 전년 동기 대비 6.8% 증가했다. 이마트 분기 매출이 6조를 돌파한 것은 이번이 처음이다.

