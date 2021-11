산청군, ‘불법 지하수’ 자진신고 기간 운영

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 오는 2022년 10월말까지 미등록 불법 지하수 시설 자진신고 기간을 운영한다고 11일 밝혔다.

미등록 불법 지하수는 ‘지하수법’에 따라 신고하지 않거나 허가를 받지 않고 개발·이용 중인 지하수 시설을 말한다.

지하수 개발·이용 허가를 받지 않고 지하수를 이용하는 자진신고 대상자는 기간 내 신고 시 최초 수질검사와 원상복구 이행 보증금, 준공 신고 등에 대한 비용을 면제 받을 수 있다. 특히 미신고에 따른 과태료와 벌칙 또한 면제다.

군은 기간 동안 환경부, 한국수자원공사와 함께 미등록시설 사용자를 찾아가 지하수시설 등록 절차를 지원하는 ‘찾아가는 미등록 지하수 시설 등록전환 서비스’도 실시한다.

자진신고를 원하는 주민은 지하수 개발·이용 신고서, 토지 사용에 대한 권리를 증명할 수 있는 서류와 원상복구계획서 등의 구비서류를 갖춰 산청군청 상하수도과 또는 읍면사무소를 방문하면 된다.

한편 산청군은 지난해 11월부터 올해 5월 초까지 1차 자진신고 기간을 운영해 총 21건의 미등록 지하수 시설을 양성화 한 바 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr