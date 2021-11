삼성 '갤럭시 Z플립3', 美 타임 선정 '올해 최고 발명품'

[아시아경제 구은모 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 69,700 전일대비 500 등락률 -0.71% 거래량 6,345,893 전일가 70,200 2021.11.11 13:44 장중(20분지연) 관련기사 "테슬라 손잡는다" 2차전지 황금株 나왔다이번에도…CES 혁신상 휩쓴 韓기업들(종합)삼성전자, 고성능 반도체용 차세대 '패키징 솔루션' 개발 close 의 폴더블 스마트폰 ‘갤럭시 Z플립3’가 미국 시사주간지 타임이 선정한 ‘최고의 발명품 2021(Best Inventions 2021)’에 선정됐다.

11일 관련 업계에 따르면 타임은 최근 20여개 부문에서 올해 최고의 발명품들을 각각 선정했으며, 가전제품 부문에 삼성전자의 Z플립3가 스마트폰으로는 유일하게 포함됐다.

타임지는 “최근 몇 년 간 제조사들은 최신 스마트폰의 기능과 플립폰의 휴대성과 모두 잡으려고 노렸했지만 결과는 그리 좋지 않았는데, 삼성전자가 마침내 성공한 것으로 보인다”고 선정 이유를 설명했다.

타임지는 이 제품에 대해 “20년 전 2000년대 초반의 기기들만큼 컴팩트하다”며 “실제 다이얼 패드 대신 6.7인치 디스플레이와 스마트폰을 닫았을 때도 쉽게 메시지를 읽을 수 있는 커버 디스플레이를 갖췄다”고 설명했다.

또 "주요 폴더블폰 중에서는 처음으로 1000달러(약 118만원) 미만으로 가격을 책정해 하이엔드 아이폰 모델과 비교해서도 경쟁력을 갖췄다"고 덧붙였다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr