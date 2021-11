산청꿈드림, 그림과 글로 엮은 ‘동네BOOK’ 출간

[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청 지역 청소년들이 4년째 스스로의 힘으로 자신들의 이야기를 담은 책을 펴냈다.

지난 2018년에는 자신의 꿈을 담은 ‘1인1책’을, 2019년에는 ‘책으로 떠나는 독서여행’, 2020년에는 ‘나를 세우는 독서모임’을 주제로 책을 만들었다.

올해는 청소년의 눈에 비친 내 고장 산청의 풍경과 이웃의 삶을 잔잔한 그림과 글로 표현해 묶은 ‘동네BOOK’을 출간했다.

특히 청소년과 조부모, 부모님 세대가 함께 공감할 수 있는 ‘공감소통’을 주제로 스토리텔링했다. 지난달 말에는 신안면 소재 간디마을학교에서 작은 출판회도 열었다.

동네BOOK은 산청군학교밖청소년지원센터와 지역 청소년들이 함께 만든 작품이다.

책을 만드는데는 청소년, 청소년동반자(부모 세대), 꿈드림 멘토(조부모 세대) 등 3세대가 참여했다. 조부모·부모가 추억하는 우리고장 풍경과 스토리텔링이 청소년들의 상상과 손짓으로 정겹게 그려졌다.

동네BOOK은 향후 청소년·가족 상담 등 필요시 가족소통 매개 교재로 활용하는 한편 지역아동센터 등 아동·청소년기관에도 배부할 예정이다. 특히 참여 청소년들의 고입·대입 등 진로 선택 시 활동 근거자료로도 활용할 계획이다.

동네BOOK을 기획·운영한 박정민 청소년동반자 강사는 “이번 활동으로 조부모와 부모, 자녀까지 3세대가 공감하고 소통하며 긍정적인 관계를 형성할 수 있도록 돕고 싶었다”며 “앞으로 가족 소통을 위해 매개체가 될 수 있기를 기대한다”고 말했다.

출판에 참여한 청소년들은 “내가 태어나기도 전의 옛 산청 이야기를 들으면 신기하고 재미있었다”며 “책을 만들면서 우리고장에 대해 많이 알게 됐고 산청에 대한 애정이 생겼다”고 한목소리를 냈다.

