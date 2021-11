액션스퀘어, 다음달 2일 앤빌 출시…시네마틱 트레일러 글로벌 공개

[아시아경제 박형수 기자] 액션스퀘어 액션스퀘어 205500 | 코스닥 증권정보 현재가 7,950 전일대비 480 등락률 +6.43% 거래량 1,506,205 전일가 7,470 2021.11.11 13:43 장중(20분지연) 관련기사 액션스퀘어, 300억원 규모 투자 유치…"P2E·블록체인·메타버스 사업 본격화"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close 가 신작 콘솔 PC플랫폼의 슈팅액션 게임 ‘앤빌(ANVIL)’ 출시를 다음달 2일로 확정하고 시네마틱 트레일러 영상을 공개했다고 11일 밝혔다.

시네마틱 트레일러 영상은 약 1분 30초 분량으로 구성됐다. 박진감 넘치는 전투 화면과 다양한 캐릭터 소개 영상을 통해 기대감을 유발한다.

영상 내 주된 배경이 되는 ’앤빌’은 우주에 흩어져 있는 외계 문명 유산인 ‘볼트’를 찾는 거점으로 이용자는 볼트를 탐색하는 ‘브레이커’가 돼 미지의 은하계를 탐색할 수 있다. 각각의 은하계는 무작위 행성으로 구성돼 있고 다양한 보스들이 등장하며 모든 난관을 뚫고 유물을 얻으면 힘을 얻을 수 있다.

앞서 ‘앤빌’은 플레이 테스트를 진행하면서 사용자 편의성을 높이고 콘텐츠를 추가했다. 지난 5일 최종 글로벌 테스트를 통해 게임 내 안정성 확보와 원활한 게임 플레이를 위한 개선 작업 등의 담금질을 거쳤다.

얼리억세스는 스팀과 엑스박스, 클라우드 게임 플랫폼인 엑스박스 게임패스를 통해 동시에 진행한다. ‘크로스 플레이’ 시스템을 적용해 스팀과 엑스박스 등 서로 다른 플랫폼 이용자가 실시간으로 멀티플레이 할 수 있다.

‘앤빌’은 최적화된 게임 플레이를 위해 무기 랜덤 옵션, 미니맵, 게임 옵션, 데이터베이스 기능 등 다양한 시스템을 도입했다. 앤빌 스킬 트리 시스템 및 유물 파밍, 장착 시스템 등 성장 시스템을 적용했다.

고세준 액션스퀘어 액션스퀘어 205500 | 코스닥 증권정보 현재가 7,950 전일대비 480 등락률 +6.43% 거래량 1,506,205 전일가 7,470 2021.11.11 13:43 장중(20분지연) 관련기사 액션스퀘어, 300억원 규모 투자 유치…"P2E·블록체인·메타버스 사업 본격화"[e공시 눈에 띄네] 코스닥-2일주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장 close 총괄 프로듀서는 "얼리억세스로 선보이는 만큼 이용자의 피드백을 적극적으로 받아들여 지속적으로 발전하는 모습을 보여줄 거"이라고 설명했다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr