[세종=아시아경제 문채석 기자] 고병원성 조류인플루엔자(AI) 중앙사고수습본부는 11일 충청북도 음성군의 육용 오리 농장에서 고병원성 AI가 확인됐다고 밝혔다. 지난 9일 음성 메추리 농장 건에 이어 올가을 확인된 두 번째 가금류 고병원성 AI 확진 사례다.

해당 육용 오리 농장은 첫 사례인 메추리 농장의 반경 3㎞ 이내 자리한 곳으로, 오리 2만3000마리를 기르고 있다. 중수본은 이 농장에 대해 예방적 살처분, 출입 통제, 집중 소독 등 방역 조처를 실시하는 중이다.

중수본 관계자는 "가축전염병 확산을 차단하려면 농장 진입로에 생석회를 도포하고 농장과 축사 내부를 매일 소독하는 등 방역수칙을 준수하는 것이 중요하다"며 "사육 가금에서 이상이 확인되면 즉시 방역 당국에 신고해달라"고 강조했다.

세종=문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr