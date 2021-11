중기부, 코엑스에 중소기업 ‘브랜드K’ 플래그십 스토어 개장

국가대표 공동 상표 홍보…코엑스에 260㎡ 플래그십 스토어

키오스크·대형화면·진열대·스테어존으로 구성

[아시아경제 김희윤 기자] 중소벤처기업부는 서울 코엑스에 브랜드K 제품을 보고 체험할 수 있는 플래그십 스토어를 개장했다고 11일 밝혔다.

브랜드K는 상표 인지도가 낮아 해외 진출에 어려움을 겪는 중소기업을 위해 2019년에 만든 국가대표 공동 상표다.

현재까지 네차례에 걸쳐 해외 진출 가능성이 높은 203개 제품을 브랜드K로 선정했다. 선정 기업은 화상상담회, 해외 온라인쇼핑몰 입점, 판촉전 등을 통해 국내·외 판로를 지원받았다.

플래그십 스토어는 관광객, 해외 바이어 등의 이동이 많은 코엑스 동문 로비 부근에 설치됐다. 브랜드K와 제품의 국내·외 홍보 역할을 한다. 실내 매장(126㎡)과 실외 팝업홍보관(135㎡) 2개 공간으로 구성했다.

실내 매장은 브랜드K의 국가대표 이미지를 형상화한 스타디움 형태다. 키오스크, 대형화면, 진열대, 스테어존 등이 있다. 팝업 홍보관은 제품 시연과 체험을 통해 브랜드K 상품을 경험하는 공간이다.

개장 당일 현장에서는 스마트카라 음식물처리기, 모노글로트홀딩스 파운데이션 스틱, 팜스킨 크림 등 3개 제품에 대한 체험 행사와 카카오 플랫폼 통한 O2O(온라인과 오프라인을 연결한 마케팅) 연계 판촉전 등도 진행했다.

권칠승 중기부 장관은 “2022년에는 브랜드K 제품을 300개까지 확대하고 수출바우처, 온라인수출지원 사업 등과의 연계를 강화하며 인지도 제고를 위한 홍보도 지속하겠다”며 “볼거리와 체험을 함께 할 수 있는 브랜드K 플래그십 스토어에 많은 관심을 부탁드린다”고 말했다.

