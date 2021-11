"현피 와봐" 인터넷 방송 BJ 흉기로 찌른 30대 '징역 6년' 원심 유지

2심 재판부, 피고인 항소 기각 "살인 고의 있었다"

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 인터넷 개인방송에서 말다툼을 벌이다가 직접 찾아가 흉기로 찌른 30대 남성이 1심과 동일한 실형을 선고 받았다.

11일 법조계에 따르면 광주고법 제2-3형사부(재판장 박정훈)는 살인미수 혐의를 받는 A(33)씨의 항소를 기각, 징역 6년을 선고한 원심을 유지했다.

A씨는 지난 1월 18일 지인의 집에서 한 인터넷 방송을 시청하던 중 BJ(방송진행자) 2명과 시비가 붙었고, 직접 주소지로 찾아가 흉기로 찌른 혐의로 기소됐다.

그는 말다툼을 하는 과정에서 BJ들이 "자신 있으면 와라. 너 못 올 거잖아"라고 도발하자, 집에서 흉기를 챙겨 택시를 타고 향했다.

알려준 주소지 창고에 도착한 다음 개인방송을 하고 있던 B씨와 C씨에게 흉기를 휘둘러 상처를 입혔다.

A씨는 이보다 앞서 지난 1월 6일에도 또 다른 BJ 2명과 시비가 붙었고, 직접 만나서 폭력을 행사하기도 했다.

A씨는 1심에서 징역 6년을 선고 받고, 살인의 고의가 없었으며 형이 너무 무겁다는 이유로 항소했다.

재판부는 "피해자 옆구리 등을 찌를 당시에 피해자의 사망 결과를 충분이 인식 및 예견했다고 보인다"며 "적어도 미필적으로 살인의 고의가 있다"고 판단했다.

또 "살인미수 범행은 그 동기, 수단과 방법, 결과 등에 비춰 죄질이 매우 불량하다"며 "피해자 도발로 범행에 이르게 된 점을 고려하더라도 엄한 처벌이 불가피하다"고 말했다.

이어 "이 사건 범행 이전에도 동종 또는 이종 범죄로 여러 차례 형사처벌을 받은 전력이 있다"며 "원심의 형이 너무 무겁거나 가벼워서 부당하다고 보기는 어렵다"고 양형 이유를 밝혔다.

