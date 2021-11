조희연 "22일 전면등교 예정대로…내년 중1에 태블릿 1대씩"(종합)

22일부터 전면등교, 방역·급식 지원 강화

11월 학교 내 감염 비율 24.8%까지 높아져

내년부터 중1에게 태블릿 1인당 1대 지원

2022 교육과정 대비 토의·토론 수업 확대 추진

[아시아경제 한진주 기자] 서울에서도 22일부터 전면등교가 시행된다.비상계획이 발동되면 원격수업으로 학사 운영을 전환한다. 학교 내 감염 비율이 높아지고 있지만 소아·청소년 백신 접종은 당초대로 자율에 맡기기로 했다.

11일 서울시교육청이 개최한 기자간담회에서 조희연 서울시교육감은 "22일부터 학기 말까지는 철저한 방역조치 후 전면등교를 시작할 것"이라며 "학교 주변 PC방, 노래연습장, 스터디카페 등 현장점검반을 편성하고 점검 시기도 주 2~3회로 확대하고 수능 전 학원 등 80개원을 대상으로 특별 방역점검을 추진할 것"이라고 말했다.

자율접종 원칙 유지…조희연 "확진비율 증가, 전향적 판단해야"

학교 내 감염 비율이 치솟고 있어 학부모들의 우려도 큰 상황이다. 서울시교육청에 따르면 코로나19 교내 감염 비율은 10월 기준 21.2%, 11월 단계적 일상회복 이후 24.8%까지 증가했다.

서울시교육청은 자율접종 원칙을 유지하고 학교에서 접종 여부를 공개하거나 교내활동에 불이익이 없도록 조치하겠다는 입장이다. 다만 조희연 교육감은 소아·청소년 접종을 권고하는 취지의 사견을 제시했다.

조희연 서울시 교육감은 "주간 일평균 10대 코로나19 발생률 자체가 10만명당 6.3명으로 평균(4.1명)보다 높은 수준"이라며 "학부모들이 자율적으로 판단할 때 확진 비율이 지속 증가하는 상황에 대응해서, 전향적 판단을 하셨으면 한다"고 말했다.

지난달 20일 기준 서울 등교 현황을 살펴보면 초3~6학년의 경우 1/2만 등교(59.9%)가 과반이었고 전면등교는 22.6%, 3/4 등교는 17.1% 수준이었다. 중학교는 2/3 등교(76.8%)가 대부분이며 전면등교도 16.8%에 달했다. 고등학교는 전면등교(53.8%)하는 학교가 절반 이상, 2/3등교(38.4%)도 상당수였다.

방역당국이 비상계획을 발동할 경우 학교 밀집도 제한에 따라 원격수업으로 전환된다. 전면 원격수업으로 바뀔 경우 방과후 과정 유아 대상으로 돌봄 수업을, 초등학교는 긴급돌봄을 실시할 계획이다. 연말까지 코로나19 PCR 이동검체팀 선제검사 횟수도 주 5회로 확대한다.

내년부터 중1에게 스마트기기 1대씩 보급…'선심성 정책' 비판도

서울시교육청은 코로나19 이후 사회변화에 대응하기 위해 ▲스마트기기 휴대학습 '디벗' ▲토의·토론문화 확산 ▲국제공동수업 확대를 추진한다고 밝혔다.

내년부터 중학교 1학년들에게 태블릿을 1대씩 지원하고 2024년부터 전체 중학생으로 지급 대상을 확대한다. 맞춤형 개별 학습을 위해 실시하는 '디벗' 사업이다. 지급된 태블릿으로 학생이 휴대하며 개인학습과 수업, 창의적 체험활동 등에 활용할 수 있다. 학교와 가정에서 유해 사이트·앱을 차단하고 사용 시간을 제어할 수 있는 소프트웨어도 설치한다. 콘텐츠 확보를 위해 블렌디드 수업 사례나 디지털 활용 적응교육 프로그램을 개발하기로 했다.

이를 두고 1인 1스마트 기기 보급을 두고 현금성 살포라는 지적에 대해 고효선 서울시교육청 교육정책국장은 "디지털 기기는 교육에서 외면할 수 없는 수업 도구이며, 수업의 혁신이자 배움에서의 새로운 도약"라며 "디바이스를 통일하게 되면 수업에서 동일한 콘텐츠를 효율적으로 활용할 수 있게 된다"고 설명했다. 조 교육감은 "코로나 시대 교육의 디지털 전환이 가속화되었고 미래 교육 실현에 능동적인 대처가 필요하다"며 "다음 단계(선거 출마)를 위한 것은 아니다"고 말했다.

서울시교육청은 토의·토론문화 활성화를 위해 학교급별로 토론 수업을 지원하며 학교당 평균 300만원을 지원한다. 초 1~2학년 대상 그림책 읽기 토론수업, 독서기반, 사회현안 토론수업 등 토론교육을 원하는 학교당 평균 300만원씩 지원한다. 학교 공동체 토론문화를 위해 학생참여예산제 지원 예산으로 내년부터 학교당 100만원씩 지원한다. 토의·토론 기반의 쓰기 수업·평가 모델 'CLASS'를 개발해 학교에 보급한다.

이에 대해 조 교육감은 "2022교육과정이 반영되는 2028년 수능부터 논술·서술형 수능으로 가게 될 가능성이 크고 이에 대비하기 위해 학교 현장에 실질적인 도움을 줄 수 있을 것"이라며 "논리적인 사고력을 북돋우는 방향으로 수업과 평가 방향도 바뀌고 있다"고 말했다.

국제공동수업도 확대한다. 내년 2월 말까지 2억6000만원 가량을 투입해 언어 장벽 없이 국제공동수업이 가능하도록 ‘통번역 화상회의 프로그램’을 개발한다. 통번역 프로그램을 활용한 국제공동수업은 내년 4월부터 10개국 학생들과 관내 60개교 학생들이 받게 된다. '상대국 언어로 말하는 수업’에는 올해 인도, 말레이시아를 추가해 10개국, 100여개 학교가 참여한다.

조 교육감은 내년 7월 출범하는 국가교육위원회가 '옥상옥' 구조가 되지 않도록 초·중등 교육 관련 교육부의 권한이 교육청에 전면 이양되어야한다고 강조했다.

그는 "학교 현장에서는 교육청이라는 행정기관 위에 교육부가 있고, 국가교육위라는 또 하나의 상위기관이 생기는 것을 우려하고 있다"며 "초·중등 교육 권한을 전면 이양해야한다고 요청해왔고, 초등교육 담당하는 교육부 인력의 2/3 가량은 교육위로 이동하고 나머지는 시도교육감협의회 사무국으로 이동할 필요가 있다"고 설명했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr