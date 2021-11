광주 서구 ‘효드림수당 지원사업’ 호평

[아시아경제 호남취재본부 신동호 기자] 광주광역시 서구(구청장 서대석)가 지역 내 효도대상자를 모시는 가구에 연 최대 30만원의 수당을 지급하는 ‘효드림수당 지원사업’이 지역 주민들로부터 큰 호평을 받고 있다.

11일 서구에 따르면 이번 사업은 최근 고독사 및 무연고 사망자가 증가함에 따라 사회적 이슈로 대두되고 있는 노인문제를 해결하고, 우리나라 전통문화유산인 효사상을 재정립·계승해 지역사회중심의 효행문화를 정착시키고자 제정한 ‘광주광역시 서구 효행장려 및 지원에 관한 조례’ 따라 올해로 시행한 지 2년째를 맞았다.

이 사업의 지원대상은 신청일을 기준으로, 2년 이상 효도대상자와 주민등록을 두고 실제로 같이 거주하고 있는 3세대 이상 구성된 가구로써, 현재 약 250여 가구에 매 격월마다 5만원씩, 연간 최대 30만원의 수당이 현금으로 지급된다.

송경애 고령사회정책과장은 “효행문화 정착을 위해 추진하는 이 사업을 통해 보다 많은 대상자가 지원을 받을 수 있도록 홍보를 활성화하고 수시로 대상자의 수급자격을 확인해 부정수급이 발생하지 않도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

한편 서구는 위 사업 외에도 고령친화도시의 특색에 맞게 어르신공원놀이터 및 효카 등 다양한 효도사업을 선도적으로 추진하고 있다.

