주한 미국외교관, 운전사고 후 도주…경찰 조사 거부

[아시아경제 정동훈 기자] 주한 미국 외교관이 운전 중 택시를 치는 사고를 낸 뒤 달아났다가 경찰 조사를 거부하고 있는 것으로 알려졌다.

11일 경찰에 따르면 주한 미국 외교관 4명이 타고 있던 차량이 전날 오후 5시 35분께 남산 3호터널 인근에서 차선 변경을 하면서 택시 오른쪽 후면 범퍼를 들이받았다.

운전자인 미국 외교관은 사고 현장에서 내리지 않고 그대로 도주했다. 이들이 탄 차량은 용산미8군기지 주행했고 사고를 당한 택시 기사도 이들을 뒤쫓았다. 택시기사는 미군 기지 출입문 인근까지 따라갔지만 미군 관계자들에게 출입 통제를 당했다.

현장에 출동한 경찰은 현장에서 신분 확인을 하려고 했으나 차량 탑승자들은 모든 조사를 거부한 것으로 전해졌다. 이후 해당 탑승자들은 통제소 직원들의 안내에 따라 기지 영내로 진입했다.

피해를 입은 택시 기사는 사고 당일 용산경찰서에서 피해자 조사를 받았다. 경찰은 이튿날인 이날 오전 외교부를 통해 운전자가 외교관인 사실을 공식적으로 확인하고 주한 미국대사관과 외교부에 경찰 조사 협조와 면책특권 행사 여부 질의 등의 내용을 담은 공문을 보냈다.

