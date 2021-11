SK바이오팜, 합작 제약사 설립 통한 中 시장 진출

현물출자 통한 지분 확보

기술수출 계약도 체결… 선계약금 238억원 확보

[아시아경제 이춘희 기자] SK바이오팜 SK바이오팜 326030 | 코스피 증권정보 현재가 98,100 전일대비 1,800 등락률 +1.87% 거래량 238,611 전일가 96,300 2021.11.11 12:15 장중(20분지연) 관련기사 SK바이오팜, 3분기 영업손실 499억...적자폭 감소SK바이오팜, 113억 규모 의약품 공급계약따상 신화 이제는 끝?...공모주 흥행 끝나가나 close 이 합작 제약사 '이그니스 테라퓨틱스' 설립을 통해 중국 시장 진출을 추진한다. 신약 파이프라인 6종 수출을 통해 선계약금 2000만달러(약 238억원)도 확보했다.

SK바이오팜은 상해 소재 글로벌 투자사 ‘6 디멘션 캐피탈(6D)’과 중추신경계(CNS) 제약사 이그니스를 설립해 중국 시장에 진출한다고 11일 밝혔다. CEO에는 에일린 롱 전(前) 사노피 중국지사 CNS 사업 총괄책임자를 선임했다. 이번 법인 설립으로 SK바이오팜은 미국, 유럽, 일본, 중국까지 글로벌 '탑 4' 제약시장에 모두 진출하게 됐다.

SK바이오팜은 이와 함께 뇌전증 신약 세노바메이트를 포함해 6개 CNS 신약 파이프라인의 중국 판권을 이그니스에 기술수출했다. 현물출자를 통해 1억5000만달러의 지분을 획득했고, 선계약금 2000만달러, 개발 단계별 마일스톤 1500만 달러, 판매 로열티 등의 수익도 확보하게 됐다.

양사는 이그니스 설립을 위해 1억8000만달러(약 2134억원) 규모 투자도 유치했다. 이는 올해 중국 제약업계 에서 진행된 시리즈A 투자로는 최대 규모다. 골드만삭스, WTT 인베스트먼트, HBM 헬스케어 인베스트먼트, 무바달라, KB 인베스트먼트 등이 투자에 참여했다.

조정우 SK바이오팜 사장은 “이번 법인 설립은 중국 시장에서 SK바이오팜의 입지를 넓히고 환자들에게 혁신적인 치료 옵션을 제공하는데 중요한 이정표가 될 것”이라며 “중국 진출을 토대로 SK바이오팜의 글로벌 성장 전략을 가속화하면서 사회적 가치 실현에 주력하겠다”고 말했다.

레온 첸 6D 대표이사는 “글로벌 혁신신약 개발 기업 SK바이오팜과 파트너십을 맺는 중대한 성과를 달성했다“며 “이그니스는 연구개발(R&D)·상업화 모두에서 우수한 역량을 갖춘 CNS 분야 혁신 리더로 성장할 것“이라고 밝혔다.

에일린 롱 이그니스 CEO도 “중추신경계 질환은 새로운 치료제에 대한 미충족 수요(unmet needs)가 높은 분야”라며 “SK바이오팜과의 협력으로 이그니스의 포트폴리오를 확장하고, 중화권 환자들에게 새로운 치료 옵션을 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.

한편 SK바이오팜은 이날 올해 3분기 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적을 공시했다. 이에 따르면 SK바이오팜은 6배 늘어난 3분기 매출을 기록했다. 영업손실과 당기순손실은 지속됐지만 손실폭을 줄이는 데 성공했다.

SK바이오팜은 올해 3분기 매출 239억5100만원, 영업손실 499억3800만원, 당기순손실 442억7400만원을 나타냈다. 매출액은 전년 동기 대비 510.5% 성장했다. 영업손실과 당기순손실의 경우 손실이 이어졌지만 각각 전년 동기 대비 20.8%, 29.8% 손실을 줄였다. 특히 올해 누적 당기순이익의 경우 177억1900만원으로 전년 동기 1892억9900만원 대비 흑자 전환에 성공했다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr