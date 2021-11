김문오 경북 달성군수, 에너지절약 실천 챌린지 바통 받아

‘냉온수기 OFF! 환경 ON! 챌린지’ 동참

김문오 달성군수가 ‘냉온수기 OFF! 환경 ON! 챌린지’에 동참했다.

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 김문오 달성군수가 지난 10일 탄소중립과 깨끗한 지구를 위한 생활 속 에너지 절약 실천 운동인 ‘냉온수기 OFF! 환경 ON!’ 챌린지에 동참했다.

양승조 충남도지사를 첫 주자로 한 챌린지는 에너지 절약을 실천하고, 기후 위기에 대응하자는 뜻의 에너지 절감 운동이다.

냉온수기, 커피머신 등 에너지 효율이 높은 제품의 사용을 줄이고 야간에 낭비되는 대기 전력을 차단하는 등 일상에서 실천 가능한 행동을 기본으로 한다.

김문오 달성군수는 “전자기기의 대기전력을 차단하고, 에너지 효율 1등급 제품을 우선 구매해 사용한다면 큰 효과가 있을 것”이라며 “기후 위기 대응을 위해 군민의 적극적인 참여와 실천을 바란다”고 말했다.

배기철 대구 동구청장으로부터 바통을 이어받은 김 군수는 다음 주자로 이태훈 대구시 달서구청장과 곽용환 고령군수, 김병수 울릉군수를 지목했다.

영남취재본부 이세령 수습기자 ryeong@asiae.co.kr