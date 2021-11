롯데관광개발 "제주 드림타워 복합리조트 '포차' 조식 출시"

[아시아경제 김유리 기자] 제주 드림타워 복합리조트는 38층 '포차'에서 프리미엄 조식을 출시한다고 11일 밝혔다.

롯데관광개발은 오는 15일부터 제주 드림타워 복합리조트 '포차'에서 제주식 한식, 서양식 등으로 이뤄진 프리미엄 조식을 선보일 예정이라고 말했다. '포차' 프리미엄 조식은 총 2종으로 제주식 한식인 '포차 한식 스페셜', 서양식인 '포차 다이너'로 구성된다. 운영시간은 오전 7시부터 11시까지다.

'포차 한식 스페셜'은 전복 내장소스와 데친 전복을 넣은 게우밥, 제주 딱새우와 푸른콩 된장국(또는 매운 소고기 해장국), 제주 흑돼지 제육볶음(또는 오늘의 생선구이)로 구성됐다. 반찬, 계란찜, 과일, 커피(차) 등이 함께 제공된다.

'포차 다이너'는 7가지 메인 메뉴 중 1가지를 선택(제주산 계란 요리, 프렌치 토스트, 발로나 초콜릿 팬케이크, 치킨과 트로플, 훈제연어 에그 베네딕트, 꿀에 절인 햄 에그 베네딕트, 브리또)하고, 7가지 사이드 메뉴 중 3가지를 선택(꿀에 절인 햄, 베이컨, 소세지, 해시브라운, 베이크드 빈즈, 구운 토마토, 화이트 토스트)하면 된다.

드림 조식 선택 시 제주산 계란 요리를 비롯해 사이드 메뉴 7종을 모두 제공한다. 이 외에도 오늘의 주스, 요거트, 포차 스페셜 토스트, 과일, 커피(차)를 함께 제공한다.

이번 '포차' 프리미엄 조식 출시로 뷔페 레스토랑 '그랜드 키친'을 비롯해 캐주얼 레스토랑 '카페 8', 한식당 '녹나무', 클럽 라운지 '그랜드 클럽' 등에서 조식을 제공하게 됐다.

롯데관광개발은 "보통 뷔페에서 진행하는 호텔 조식의 틀을 넘어 고객 입맛과 취향에 맞게 고를 수 있도록 선택의 폭을 넓혔다"며 "식음업장마다 각기 다른 매력의 조식 메뉴를 선보여 장기간 투숙을 하더라도 매일 다른 아침을 맛볼 수 있다"고 말했다.

'포차'는 한국의 길거리 포장마차 콘셉트로 오픈 키친 형태로 돼있어 셰프들이 요리하는 모습을 직접 볼 수 있다. 아침부터 밤까지 시간대별로 시시각각 변하는 제주의 색감과 바다, 활주로, 도심이 어우러진 전경을 감상할 수 있다.

