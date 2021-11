민주화의 성지 목포 찾은 윤석열 ‘지역민심은 싸늘’

尹 “김대중대통령 IMF 외환위기 극복 큰 업적이다”

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 국민의힘 윤석열 대선후보가 11일 오전 9시 30분께 전남 목포시에 위치한 김대중노벨평화상기념관을 찾았지만 지역민들의 반응은 싸늘했다.

기념관 입구서부터 환대보다는 지역일부 시민단체들의 시위에 원망부터 들었다.

전날에는 숙소테러가 의심되면서 급히 호텔을 옮긴 일이 있을 정도로 윤 후보에 대한 민심이 지역에서는 좋지 못했다.

이는 최근 윤 후보의 ‘전두환 옹호발언’이 논란을 일으키면서 호남지역에서 반감여론이 커진 것으로 풀이된다.

기념관 입구부터 일부 시민들은 “민주헌정질서 파괴자 윤석열은 목포방문을 반대한다”는 현수막과 피켓을 들었다.

윤 후보 지지층들도 기념관에 다수 결집했다. 국민의 힘 주영순 전 국회의원(새누리당), 황규원 목포시당협위원장, 윤봉옥 박사 등을 비롯해 국민의힘 당원 100여명이 윤 후보를 지지했다.

기념관을 들어선 윤 후보는 방명록에 ‘민주와 인권의 오월 정신 반드시 세우겠습니다’는 메시지를 남기고 2층 고 김대중 대통령의 유품과 선거시절 사용됐던 벽보, 사저 등을 관람하면서 DJ를 회상했다.

30여분 가량 기념관을 둘러본 윤 후보는 “제가 대통령이 된다면 한·일관계 개선을 ‘김대중-오부치 선언’을 재확인하는 것으로부터 시작하겠다”고 말했다.

‘김대중-오부치 선언’은 양국 정상이 지난 1998년 발표한 ‘21세기 새로운 한일 파트너십 공동선언’이다. 일본에게는 반성과 사죄를 한국은 미래지향적 노력을 하자는 내용이다.

이어 윤 후보는 “김대중 대통령은 IMF 외환위기 극복 등 여러 업적을 남겼지만 그중에서 ‘21세기 새로운 한일 파트너십 공동선언’은 외교 측면에서 빼놓을 수 없는 업적이다”며 “우리나라 현대사에서 그때만큼 한일관계가 좋았던 때가 없었다”고 평했다.

한편, 윤 후보는 기념관을 나서 다음 행선지인 경남 김해시에 위치한 고 노무현 대통령 묘역으로 이동했다.

