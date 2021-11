비주얼캠프, 시선추적기술 ‘시소(SeeSo)’ CES 2022 혁신상 수상

세계 3대 테크쇼 연속 수상

개인 개발자에 라이선스 무료 지원…전 세계 8000여명 사용

[아시아경제 김희윤 기자] 비주얼캠프(대표 석윤찬)는 미국 뉴욕에서 열린 CES 테크쇼에서 소프트웨어 부문 CES 2022 혁신상(Innovation Awards Honoree)을 수상했다고 11일 밝혔다.

비주얼캠프는 디바이스 전면 카메라로 사용자가 화면에서 어디를 얼마나 집중해서 보는지 파악이 가능한 시선추적 소프트웨어 시소(SeeSo)로 CES 혁신상의 영예를 안았다.

시소는 인공지능(AI) 기반의 알고리즘으로 모바일 사용성을 확보한 혁신 제품이다. 별도 하드웨어 액세서리 없이 기존 디바이스에 탑재된 기본 카메라를 활용한다. 개발자나 사용자 모두 별도 제품을 구매하거나 설치하는 과정 없이 시선추적기술을 접할 수 있는 점이 특징이다.

앞서 비주얼캠프는 실제 시선추적기술 관련 새로운 인터페이스를 모바일 독서플랫폼 밀리의서재에 제공해 사용자들이 터치 없이 눈의 움직임만으로 전자책 페이지를 넘길 수 있도록 기술을 선보였다.

시소는 다양한 개발 플랫폼에서 활용할 수 있다. 론칭 후 iOS, Android, Unity 모바일 개발 플랫폼을 차례로 지원했다. 지난 5월부터는 Windows, Web 등 데스크톱으로의 개발 플랫폼도 확대했다. 현재 전 세계 8000여명이 넘는 다양한 플랫폼 개발자들이 시소로 유입돼 시선추적 서비스를 개발하고 있다.

석윤찬 비주얼캠프 대표는 “지난 6월 MWC Barcelona 2021 글로벌 모바일 어워드 최고 혁신상에 이어 이번 CES 혁신상에 이르기까지 세계 3대 테크쇼에서의 연속 수상의 쾌거를 이뤄냈다”며 “비주얼캠프가 개발한 시소로 본인만의 시선추적 서비스를 개발할 수 있는 기회는 전 세계 누구에게나 열려있는 만큼 앞으로 개발 인력이 없는 기업은 물론 일반 사용자들이 보다 다양하게 시소를 경험할 수 있도록 시선 데이터를 활용한 새로운 플랫폼을 제공할 계획”이라고 말했다.

비주얼캠프는 최근 개발자 대상 무료(Free for Developer)라는 메시지를 중심으로 라이선스 정책을 개편했다. 개인 개발자 및 연구자에게 무료 상용 라이선스를 지원하는 시소 앰버서더(SeeSo Ambassador) 프로그램을 운영 중이다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr